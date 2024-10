AFP Kamala Harris

NOS Nieuws • vandaag, 07:50 Migranten, transzorg en Bidens verstand aan bod in Fox-interview Kamala Harris

Democratisch presidentskandidaat Kamala Harris heeft een bij vlagen onstuimig interview gegeven aan Fox News. De vicepresident werd door presentator Bret Baier bijna 30 minuten lang kritisch ondervraagd over onder meer het migratiebeleid, de mentale capaciteiten van president Biden en de zorg voor transgender gevangenen.

Het was voor Harris het eerste interview op de conservatieve zender. Hoewel ze zeker niet alle kijkers zal hebben overtuigd, zal ze hopen dat in de nek-aan-nekrace om het Witte Huis zo'n gedurfde stap kiezers losweekt van haar tegenstander. Ze benoemde dan ook expliciet dat ze de steun heeft van veel Republikeinse kopstukken die genoeg hebben van de oud-president.

Volgens Harris zitten Amerikanen niet te wachten op een tweede termijn van Trump:

1:25 Harris in interview met Fox News: 'Mensen zijn klaar met retoriek van Trump'

Baier legde Harris vanaf het begin het vuur na aan de schenen. "Hoeveel illegale immigranten schat u dat uw regering heeft laten lopen?", was zijn eerste vraag. Toen Harris geen concreet getal wilde noemen, opperde hij dat het er zes miljoen waren, waarna Harris geprikkeld reageerde dat hij haar onderbrak.

"Laat me even uitpraten en dan beantwoord ik de vraag", maande ze hem, om vervolgens toe te geven dat het "migratiesysteem kapot is en gemaakt moet worden".

Moorden door illegale migranten

Baier confronteerde haar met de gevolgen van het beleid door te verwijzen naar de moord op de 12-jarige Jocelyn Nungaray, die werd gedood door een illegale migrant die uit hechtenis was vrijgelaten. Fox News bericht vaker over dit soort 'migrant crime', hoewel illegale immigranten over het algemeen minder crimineel zijn.

"Bent u deze families geen excuses verplicht", vroeg Baier over deze en enkele andere moordzaken. Harris zei intens mee te leven met de nabestaanden, maar legde ook de verantwoordelijkheid bij Trump, die een grensoplossing van beide partijen in het Congres torpedeerde.

"Donald Trump hoorde van die wet en gaf opdracht die de nek om te draaien, omdat hij liever campagne voerde over dit probleem dan er een oplossing voor te vinden", verweerde Harris zich. Baier wierp daarop tegen dat de regering-Biden de eerste twee jaar ook onder partijgenoten niet voldoende steun had gevonden.

Bangmakerij

Naast vragen over migratie haalde Baier nog een ander onderwerp aan dat zijn conservatieve Fox-kijkers belangrijk vinden deze verkiezing: de financiering van transgenderzorg. Hij wees op een verkiezingsspotje van de Trump-campagne waarin de regering-Biden wordt bekritiseerd omdat geslachtsoperaties voor gevangenen met belastinggeld worden betaald.

Trump heeft 20 miljoen dollar voor spotjes uitgetrokken om kiezers bang te maken, omdat hij feitelijk geen plan heeft. Kamala Harris

Harris verdedigde zich door te zeggen dat dit nu eenmaal de wet was voor medische zorg in gevangenissen en deze regel ook al gold tijdens Trumps ambtstermijn. Ze betichtte Trump van bangmakerij over een kleinigheid: volgens het gevangenisbeheer ging het in totaal slechts om twee gevallen.

"Hij heeft 20 miljoen dollar voor die spotjes uitgetrokken om kiezers bang te maken, omdat hij feitelijk geen plan heeft dat draait om wat het Amerikaanse volk nodig heeft", wierp ze tegen. Zij zei met een huizenplan, economische investeringen en belastingverlichting voor jonge gezinnen dat wel te hebben.

Onbekwaam

Baier vroeg Harris ook naar de mentale capaciteiten van huidig president Biden, die na een dramatisch verlopen debat met Donald Trump afzag van een tweede termijn en Harris naar voren schoof. Baier vroeg Harris recht voor zijn raap wanneer zij gemerkt had dat zijn denkvermogen achteruitging, een vraag die zij afweerde.

"Joe Biden staat niet op het stembiljet", antwoordde ze, al voegde ze er wel aan toe dat de president nog altijd in staat is de belangrijke beslissingen te nemen. Volgens haar is het juist Donald Trump die bewijst niet capabel te zijn. "Daarom zeggen zijn voormalige chef-staf, minister van Defensie, veiligheidsadviseur en vicepresident dat hij onbekwaam is", zei ze.

Harris werd ook gevraagd of ze de functie van president anders gaat invullen dan Biden. "Laat ik duidelijk zijn: het wordt geen voortzetting van Joe Bidens presidentschap", benadrukte ze, nadat ze in een ander interview nog had aangegeven dat ze "helemaal niets" anders zou hebben gedaan dan Biden.

Over waarover ze dan andere beslissingen zou hebben genomen, zei Harris niets, wel vulde ze aan dat ze bereid is pragmatisch te zijn en ook goede suggesties van Republikeinen of zakenmensen over te zullen nemen. Ook benadrukte ze "niet mijn hele carrière in Washington te hebben doorgebracht".