AFP De Democratische presidentskandidaat Kamala Harris tijdens een campagnebijeenkomst

NOS Nieuws • vandaag, 17:05 Kamala Harris 'verkeert in uitstekende gezondheid', staat in brief van arts

De Amerikaanse vicepresident en Democratische presidentskandidaat Kamala Harris "verkeert in uitstekende gezondheid" en beschikt over de "fysieke en mentale veerkracht die nodig is om het presidentschap succesvol uit te voeren". Dat staat in een brief van de arts van Harris, die het Witte Huis vandaag heeft vrijgegeven.

Persbureau Reuters sprak met een campagne-assistent van Harris die aangaf dat de presidentskandidaat haar gegevens heeft gedeeld in een poging de aandacht te vestigen op haar tegenkandidaat, de 78-jarige Donald Trump. De oud-president en kandidaat namens de Republikeinse partij weigert tot nu toe zijn medische gegevens te delen.

In de brief staan een aantal resultaten van een jaarlijks onderzoek dat Harris afgelopen april onderging. De vicepresident had de afgelopen jaren last van allergieën en netelroos, waarvoor ze af en toe medicijnen gebruikt, schrijft de arts. Ook heeft Harris hiervoor immunotherapie gehad, waardoor ze de medicatie nog zelden nodig heeft.

Daarnaast is Harris enigszins bijziend, ze draagt daarom lenzen. Ze kan echter wel lezen zonder lenzen of een bril, volgens haar arts.

De Democratische presidentskandidaat traint dagelijks intensief, ondanks haar drukke agenda, schrijft de arts verder. Ze houdt zich aan een erg gezond dieet, rookt niet en drinkt slechts af en toe alcohol.

Gezondheid Trump

Harris' Republikeinse tegenstander Trump deelde in november vorig jaar voor het laatst een brief van zijn arts. "Zijn lichamelijke onderzoeken vielen binnen het normale bereik en zijn cognitieve onderzoeken waren uitzonderlijk", schreef de arts toen. De brief gaf echter geen duidelijkheid over welke onderzoeken er waren gedaan, en bevatte ook geen medische gegevens waaruit Trumps goede gezondheid zou blijken.

Op dat moment was Trumps rivaal nog de huidige president Joe Biden. Er waren twijfels over diens geschiktheid vanwege zijn hoge leeftijd en gezondheid. In juli maakte Biden bekend niet langer presidentskandidaat te zijn.

Ook in 2015 weigerde Trump zijn medische gegevens te delen, maar hij deelde toen wel een brief waarin zijn dokter, Harold Bornstein, schreef dat Trump "de gezondste president ooit" was. De brief stond vol hyperbolen over de gezondheid van Trump, maar daadwerkelijke medische gegevens ontbraken. De arts vertelde later aan CNN dat de brief door Trump aan hem gedicteerd en verzonnen was.

In 2018, toen Trump president was, deelde een arts van het Witte Huis dat Trump weliswaar in goede gezondheid verkeerde, maar moest afvallen en een dagelijkse trainingsroutine zou moeten gaan volgen.

Verkiezingsstrijd

Het is niet verplicht voor presidentskandidaten om hun medische gegevens te delen. Wel is de medische gezondheid van presidentskandidaten vaker onderwerp van discussie tijdens de verkiezingsstrijd. Dat gebeurde in 2016 bijvoorbeeld nadat de Democratische presidentskandidaat Clinton onwel werd tijdens haar werkzaamheden. Ze bleek een longontsteking te hebben. Haar arts deelde vervolgens een brief over de gezondheid van Clinton.

Trump herhaalde meerdere keren dat Clinton niet fit genoeg was om president te worden. Volgens de arts was ze echter "gezond en fit genoeg voor het presidentschap".

Trump uitte het afgelopen jaar meermalen zijn twijfels over de gezondheid van Biden, maar kreeg zelf ook kritiek vanwege zijn hoge leeftijd. Zo zette de Republikeinse Nikki Haley, die presidentskandidaat wilde worden, begin dit jaar nog vraagtekens bij de mentale gezondheid van haar concurrent, nadat hij haar verwarde met de Democratische politica Nancy Pelosi.