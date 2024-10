ANP In Amsterdam zijn de vlaggen van het ADE al aanwezig

NOS Nieuws • vandaag, 07:04 Wekdienst 16/10: Giro555-actiedag voor Midden-Oosten • Amsterdam Dance Event begint

Goedemorgen! Vandaag is in museum Beeld & Geluid in Hilversum de actiedag van Giro555 begonnen. Hulporganisaties zamelen geld in voor slachtoffers van het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten.

Eerst het weer: het is vandaag warm voor de tijd van het jaar. Het wordt 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. Daarbij is het vrij zonnig met een matige zuidoostenwind. Vanaf morgen neemt de wisselvalligheid toe en komen buien voor. Ook de maxima komen dan minder hoog uit.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier waar wordt gewerkt aan het spoor en waar storingen zijn.

Wat kan je vandaag verwachtingen?

In museum Beeld & Geluid in Hilversum is de actiedag van Giro555 van start gegaan. Hulporganisaties zamelen geld in voor slachtoffers van het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten. Met de opbrengsten hopen de hulporganisaties mensen onderdak, voedsel en medische zorg te kunnen bieden.

Vandaag komt het Openbaar Ministerie met de strafeis tegen Donny M. In juni 2022 heeft hij de 9-jarige Gino misbruikt en gedood in zijn woning in Geleen. Maandag bekende M. zijn daden opnieuw.

Het Amsterdam Dance Event (ADE) begint vandaag aan zijn 29ste editie. Het vijfdaagse muziekevenement trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers van over de hele wereld.

In Brussel vindt de eerste top plaats van de Europese Unie en de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten. De situatie in het Midden-Oosten is een van de agendapunten. Ook premier Schoof is erbij.

Het WK Baanwielrennen begint in de Deense stad Ballerup. Lorena Wiebes vertegenwoordigt Nederland op het onderdeel scratch. Het WK duurt tot en met 20 oktober en zal live te volgen zijn bij de NOS, op NPO 3 en via een livestream.

In de 37ste editie van de zeilwedstrijd America's Cup racen zeilers met foilende boten over de golven bij Barcelona. Alle races zijn live te zien op NOS.nl en in de NOS-app. Vandaag is dat vanaf 14.10 uur.

Wat heb je gemist?

De Nederlandse tak van mensenrechtenorganisatie Amnesty International wil een verbod op gezichtsherkenningstechnologie om demonstranten te identificeren. "Hier kan misbruik van worden gemaakt en er ontstaat een risico op willekeur", zegt directeur van Amnesty Nederland Dagmar Oudshoorn. Ook wil de organisatie dat er duidelijker regels komen voor de politie voor het gebruik van camera's tijdens protesten.

De politie zegt dat bij het overgrote deel van demonstraties geen camera's worden ingezet. "Bij strafbare feiten kan in specifieke gevallen wel achteraf worden gekeken of een verdachte al een bekende is van de politie. Hiervoor mogen wij gebruikmaken van foto's van veroordeelden en aangehouden verdachten van een strafbaar feit waarvoor minimaal vier jaar celstraf staat", aldus de politie.

Ander nieuws uit de nacht:

Aangescherpte kabinetsplannen tegen 'verengelsing' vallen slecht bij hoger onderwijs: universiteiten, hogescholen en studenten zijn niet blij met de plannen van minister Bruins van Onderwijs om 'verengelsing' in het hoger onderwijs en de instroom van internationale studenten terug te dringen.

Schoof: mogelijk volgend jaar meer geld naar Oekraïne: het kabinet trekt mogelijk volgend jaar meer geld uit voor Oekraïne. Als het nodig is zal het kabinet daar positief naar kijken, zei premier Schoof in de Tweede Kamer. Hij wilde geen bedragen noemen.

Noordbrabants Museum koopt Kop van een vrouw van Van Gogh: het museum in Den Bosch betaalt 8,6 miljoen euro voor het portret van de Nuenense boerendochter Gordina de Groot dat Van Gogh in 1885 maakte.

Gouverneurskandidaat VS sleept CNN voor rechter vanwege bericht over 'zwarte nazi': de zwarte Republikeinse gouverneurskandidaat voor de staat North Carolina klaagt CNN aan. De nieuwszender dook in in het internetverleden van Mark Robinson en zegt dat Robinson zich op een pornoplatform 'zwarte nazi' noemde. Volgens Robinson is dat onjuist.

En dan nog even dit:

Een Russische man, die bijna tien weken in een opblaasboot op zee dreef, is gered. De bemanning van een vissersboot merkte hem op in de ijskoude Zee van Ochotsk. Zijn neef en diens zoon overleefden het niet:

Fijne dag!