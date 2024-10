ANP De rechters bij de zaak tegen Donny M. vandaag

NOS Nieuws • vandaag, 16:54 Donny M. bekent opnieuw misbruiken en doden Gino, 'werd gek van dat geschreeuw' Noor de Kort redacteur Online Noor de Kort redacteur Online

Donny M. bekende vandaag opnieuw dat hij de 9-jarige Gino in juni 2022 heeft misbruikt en gedood in zijn woning in Geleen. Maar hoe het allemaal precies is gegaan, zei M. niet meer te weten.

Vragen van de rechter en de officier van justitie tijdens de rechtszaak vandaag in Maastricht brachten weinig duidelijkheid over de volgorde van bijvoorbeeld het misbruik en het toedienen van drugs aan de jongen. "Ik twijfel aan heel veel dingen, en ik weet het eigenlijk gewoon niet."

Gino verdween die avond van 1 juni 2022 spoorloos uit een speeltuin in Kerkrade. Drie dagen later werd hij dood gevonden in Geleen, niet ver van het huis van Donny M. Die had de politie verteld waar het lichaam lag, toen agenten hem door DNA op het spoor waren gekomen.

M. bekende twee jaar geleden in een voorbereidende zitting al dat hij Gino had ontvoerd, misbruikt en gedood. Het OM verdenkt hem onder meer van ontvoering en moord. In de afgelopen jaren deed de politie extra onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Waarschuwing De beschrijvingen in dit artikel van het seksueel misbruik en doden van Gino kunnen als heftig worden ervaren.

M. vertelde in de rechtszaal dat hij Gino in de avond van 1 juni onder invloed van verschillende drugs misbruikte in de badkamer van zijn woning. Hij koos bewust voor de badkamer, omdat deze niet grensde aan de buren. Hier zou het geschreeuw of huilen van de jongen minder goed te horen zijn.

Ook zei M. dat hij xtc en viagra gaf aan het jongetje. Van de xtc moest Gino overgeven, zei de verdachte. Daarom zou M. tegen hem hebben gezegd dat hij moest gaan douchen. Gino sloot zich volgens de verdachte op in de badkamer. Toen M. boos werd en zei dat Gino de deur open moest doen, zou het jongetje dat hebben gedaan.

Uit telefoongegevens van M. blijkt dat hij om 21.36 uur op zijn telefoon zocht op 'verstikking met een kussen'. "Ik werd helemaal gek van dat geschreeuw", zei hij vandaag. Met een kussen dat naast de wasmachine stond, verstikte M. uiteindelijk de jongen.

In de woning van M. werd opvallend weinig DNA van het jongetje aangetroffen. Zo zat zijn DNA niet op het kussen waarmee Gino werd omgebracht. Daarover zei de rechter vandaag dat sommige mensen meer DNA verliezen dan anderen. Ook is het volgens de rechter mogelijk dat de verdachte de woning grondig heeft schoongemaakt na na het doden van de jongen.

Wel is op de deurklink van de badkamer DNA gevonden "waarvan het aannemelijker is dat het afkomstig is van iemand uit de mannelijke lijn van Gino dan van iemand anders", zei de rechter.

Afgebrand huis

Het lichaam van Gino stopte M. naar eigen zeggen in vuilniszakken. Hierbij gebruikte hij ook tape. De officier van justitie en rechter vroegen meermaals of M. niet ook al vóór het overlijden van Gino tape had gebruikt. Op zijn telefoon werden namelijk afbeeldingen gevonden van kinderen die zijn vastgebonden met tape. De verdachte houdt vol dat hij pas na de dood van Gino tape gebruikte.

De politie vond het lichaam later in de tuin van een afgebrand huis, op zo'n honderd meter van het huis van M. "Daar woont niemand meer", zei de verdachte. "Ik had zoiets van: daar vindt niemand hem."

Nadat M. het lichaam en een zak met kleding had weggebracht, ging hij een jerrycan benzine tanken om het lichaam in brand te steken. Hij deed dat uiteindelijk niet. "Ik kon dat gewoon niet", zei hij.

'Alsof knop omging'

Vanochtend vertelde M. hoe hij ertoe kwam om Gino te ontvoeren. Hij vertelde dat hij Gino in de avond van 1 juni 2022 tegenkwam in Kerkrade, toen hij rondreed met zijn auto. "Het was net of een knop omging. Mijn focus was alleen nog op hem. Ik wilde iets met hem doen. Op seksueel gebied."

In Kerkrade volgde M. het jongetje naar het speelveldje en had seksuele gedachten. "Ik heb hem voorgehouden dat ik hem naar huis zou brengen. Toen heeft hij volgens mij zijn step gepakt en zijn we naar mijn auto gelopen."

In de rechtbank vertelt Donny M. wat er met hem gebeurde toen hij Gino zag lopen:

0:54 Donny M: 'Vanaf dat ik Gino zag, was ik alleen maar op hem gefocust'

Voor de strafzaak zijn zijn deze week vier dagen uitgetrokken. Morgen komen de persoonlijke omstandigheden van de verdachte aan bod en kunnen de nabestaanden van Gino hun verhaal doen. De uitspraak wordt verwacht op 27 november.