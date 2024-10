ANP Bloemenzee voor het huis van de gedode Gino uit Kerkrade

NOS Nieuws • vandaag, 05:00 Na tumult verwacht familie vermoorde en misbruikte Gino antwoorden bij rechtszaak

Dagenlang werd met man en macht gezocht naar de 9-jarige Gino, nadat de jongen op een avond in juni 2022 spoorloos verdween uit een speeltuin in Kerkrade. Drie dagen later werd hij dood gevonden in Geleen, niet ver van het huis van verdachte Donny M. Die had verteld waar het lichaam lag. Deze week wordt de rechtszaak tegen M. behandeld. Daarmee komt het einde in zicht van een roerige zaak.

Zo liepen de emoties bij nabestaanden van Gino hoog op, tijdens de allereerste zitting twee jaar geleden. Donny M. bekende daar dat hij Gino had ontvoerd, gedrogeerd, misbruikt en gedood. "Wat er is gebeurd, wat ik heb gedaan, is afschuwelijk", zei hij. Familieleden van Gino riepen onder meer verwensingen naar de verdachte.

Een zus van Gino had toen al samen met andere vrouwen ingebroken bij het huis van Donny M. Ze waren op zoek naar "antwoorden".

Hoop op 'compleet verhaal'

Die antwoorden hopen nabestaanden vandaag eindelijk te krijgen, zegt hun advocaat Phil Boonen. De politie heeft de afgelopen twee jaar veel extra onderzoek verricht naar wat er precies is gebeurd. Het verhaal van de verdachte kwam namelijk niet altijd overeen met de dna-sporen die zijn gevonden.

M. heeft verklaard dat hij een kussen op het hoofd van Gino heeft gedrukt, maar op het kussen is geen dna gevonden. Ook in de auto waarin Gino is meegenomen, zijn geen sporen van het jongetje aangetroffen. En op camerabeelden is hij ook niet te zien.

"We hopen het verhaal compleet te krijgen", zegt Boonen namens de twee zussen van Gino. "Wat verdachte vertelt, lijkt wel binnen een half uur te zijn gebeurd."

Verdwenen bij buitenspelen

Gino logeerde bij zijn zus in Kerkrade, toen hij 's avonds tijdens het buitenspelen verdween. De politie zette meteen een grote zoekactie op touw. Tientallen vrijwilligers meldden zich om te helpen.

Een dag na de verdwijning van de 9-jarige jongen werd zijn step gevonden in Landgraaf, vijf kilometer verderop. Dna-sporen leidden de politie naar verdachte Donny M., die in 2017 al veroordeeld was voor het misbruiken en mishandelen van twee jongetjes.

Later, in 2021, werd ook nog eens kinderporno op zijn telefoon gevonden. Het toestel was door de politie in beslag genomen, maar door een fout werd er geen verder onderzoek naar gedaan. De politie lichtte ook geen andere partijen in dat M. opnieuw de fout in was gegaan.

De dood van Gino had grote impact in Kerkrade. Duizenden mensen liepen in 2022 mee in een herdenkingstocht:

2:23 Zo nam Kerkrade afscheid van 9-jarige Gino

Niet alleen bij de politie, maar ook bij eerdere hulpverlening aan de verdachte ging het mis. M. kwam al vroeg in zijn leven in aanraking met veel instanties. Doordat de overdracht tussen al die verschillende hulpverleners niet altijd goed ging, werden het risico dat M. opnieuw een zedenmisdrijf kon plegen verkeerd ingeschat. Bij zijn veroordeling in 2017 werd M. omschreven als "een ernstig beschadigde jongeman", maar de kans op herhaling werd ingeschat als matig.

Na de dood van Gino raadden de onderzoekers alle instanties die te maken hebben met zedendelinquenten aan om nog beter op te letten.

Andere zaak

Tijdens de rechtszaak deze week wordt ook nog een andere zaak tegen Donny M. behandeld. Hij wordt ook verdacht van seksueel misbruik van een andere minderjarige jongen in 2019. Beelden daarvan zouden op de telefoon van M. zijn gevonden.

In de zaak rond de moord op Gino was er ook nog een tijdje een tweede verdachte in beeld. De politie pakte ook een vriend van M. op, die geholpen zou hebben om het lichaam van de jongen te laten verdwijnen. Een half jaar later besloot het OM de zaak te seponeren. Hij was onterecht als verdachte aangehouden.

Zussen hebben vertrouwen

In de rechtszaal moet vandaag blijken wat het uitvoerige onderzoek in de zaak heeft opgeleverd aan bewijs, naast de verklaringen van Donny M. zelf. De zussen van Gino hebben in ieder geval vertrouwen in een goede afloop van het proces, vertelt hun advocaat Boonen: "Er lijkt genoeg te liggen waar de rechtbank mee aan de slag kan."

Omdat de rechtbank grote drukte verwacht, kan publiek de zaak volgen in het buurtcentrum in de Maastrichtse wijk Daalhof. Woensdag spreekt de officier van justitie de strafeis uit. Eerder is geadviseerd om Donny M. bij een veroordeling ook tbs op te leggen.

Op 27 november doet de rechtbank uitspraak. De moeder van Gino zal het vonnis nooit horen. Zij overleed kort na de eerste zitting in 2022.