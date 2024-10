ANP Donny M. tijdens de rechtszaak

NOS Nieuws • vandaag, 12:05 Donny M: 'Ik zag Gino lopen, er ging een knop om: ik wilde iets met hem doen'

"Als ik iets in mijn hoofd heb, moet dat gebeuren op dat moment." Dat zei verdachte Donny M. vanochtend aan het begin van de rechtszaak over de moord op de 9-jarige Gino.

M. vertelde dat hij Gino in de avond van 1 juni 2022 zag lopen in Kerkrade. "Het was net of een knop omging. Mijn focus was alleen nog op hem. Ik wilde iets met hem doen. Op seksueel gebied."

Gino verdween die avond spoorloos uit een speeltuin in Kerkrade. Drie dagen later werd hij dood gevonden in Geleen, niet ver van het huis van Donny M. Die had de politie verteld waar het lichaam lag toen agenten hem door DNA op het spoor waren gekomen.

M. bekende twee jaar geleden in een voorbereidende zitting al dat hij Gino heeft ontvoerd, misbruikt en gedood. In de afgelopen jaren deed de politie veel extra onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het verhaal van de verdachte kwam namelijk niet altijd overeen met de DNA-sporen die zijn gevonden. De nabestaanden van Gino hopen deze week meer duidelijkheid te krijgen.

Meerdere drugs

In de eerste uren van de rechtszaak vandaag besprak de rechter met M. de aanloop naar de ontvoering. Die vertelde dat hij op 1 juni 2022 eigenlijk moest werken, maar in plaats daarvan met zijn auto ging rondrijden in Zuid-Limburg.

Op het moment dat hij Gino aan het begin van de avond in Kerkrade tegenkwam, had M. al verschillende soorten drugs gebruikt. Eén type drugs deed hij toen voor het eerst: buisjes met een soort cocktail waarover M. had gehoord dat je er geil van wordt. "Ik werd er steeds nieuwsgieriger naar. Ik wilde weten wat het zou doen."

In Kerkrade volgde M. het jongetje naar het speelveldje en had seksuele gedachten. Op het speelveldje ging M. voetballen met Gino. De seksuele gedachtes verdwenen even, maar kwamen volgens de verdachte weer terug toen Gino zei dat hij naar huis moest.

"Ik heb hem voorgehouden dat ik hem naar huis zou brengen. Toen heeft hij volgens mij zijn step gepakt en zijn we naar mijn auto gelopen."

Paniek in de auto

Toen M. niet bij zijn huis stopte, raakte Gino in paniek, zei M. Hij vroeg aan het jongetje om op de grond van de bijrijdersstoel te gaan zitten, zodat hij niet zichtbaar was. "Dat ging eerst rustig. Maar toen hij dat niet deed, werd ik boos."

Gino huilde en schreeuwde. "Ik werd helemaal gek van dat geschreeuw", zei M. Vanwege de paniek stopte de verdachte bij een zwembad in Landgraaf, naar eigen zeggen met als doel om Gino daar achter te laten. Hij pakte eerst Gino's step uit de auto, en werd op dat moment aangestaard door een vrouw die ook op de parkeerplaats was.

M. was naar eigen zeggen bang dat Gino aan haar zou vertellen dat hij was ontvoerd. Daarop liet M. de step achter, en nam het jongetje mee. De officier van justitie vroeg M. waarom hij niet eerst Gino uit de auto had gezet, als hij zo graag van het jongetje af wilde. "Zo dacht ik niet."

De ondervraging gaat vanmiddag verder over wat er daarna gebeurde in het huis van M. Voor de strafzaak zijn in totaal vier dagen uitgetrokken. De uitspraak wordt verwacht op 27 november.