ANP Premier Schoof voor aanvang van het debat over de Europese top

NOS Nieuws • vandaag, 01:19 Schoof: mogelijk volgend jaar meer geld naar Oekraïne

Het kabinet trekt mogelijk volgend jaar meer geld uit voor Oekraïne. Als het nodig is zal het kabinet daar positief naar kijken. Dat zei premier Schoof in een debat met de Tweede Kamer over de Europese top die morgen in Brussel begint.

D66 en GroenLinks-PvdA wilden van Schoof weten waar het kabinet nu staat, nadat eerder al in de coalitie werd afgesproken dat Nederland Oekraïne politiek, militair en financieel blijft steunen zolang als dat nodig is. Schoof wilde geen bedragen noemen maar zei dat Nederland Oekraine zal steunen als het om hulp vraagt. De PVV is minder uitgesproken voorstander van meer steun, maar Schoof zei dat partijen zich geen zorgen hoeven te maken.

Zorgen over Hongarije

In het debat over de aanstaande Europese top uitten partijen ook hun zorgen over Hongarije, dat volgens hen niet genoeg controle heeft op de instroom van Russische arbeidsmigranten. Daar kunnen Russische spionnen of saboteurs tussen zitten die via Hongarije de rest van Europa in kunnen. Inlichtingendiensten waarschuwden heel recent voor de vergaande wijze waarop Rusland EU-landen probeert te destabiliseren.

D66 en CDA willen daarom een tijdelijke schorsing van de Schengenzone voor Hongarije. Dat ziet een meerderheid in de Kamer vooralsnog niet zitten, en ook premier Schoof ziet dat niet voor zich. Maar er zijn meer partijen die zich zorgen maken over de "rode loper" die Hongarije uitlegt voor de Russen. VVD, NSC en ChristenUnie spraken uit dat ze mogelijke andere maatregelen om Hongarije aan te sporen meer controles uit te voeren wel zullen steunen.

PVV-kamerlid Markuszower vindt maatregelen niet nodig. Hij zei ervan uit te gaan dat Orban, die "een bevriend staatshoofd" is aan "goede screening" doet.

Midden-Oosten

Ook was er in het debat aandacht voor de situatie in het Midden-Oosten. Partijen als Denk en GroenLinks-PvdA hekelden het Israëlische optreden in Gaza en Libanon. Volgens Kamerlid Klaver (GroenLinks-PvdA) "kijkt het Westen weg, alsof het leven van een moslim, een Palestijn, minder waard is".

Schoof zei onder meer hierover dat het standpunt van Nederland ten aanzien van de situatie in Gaza en Libanon "consequent is dat een staakt-het-vuren noodzakelijk is vanwege de humanitaire situatie" en dat "er onderzoek moet worden gedaan als er sprake is van schendingen van het oorlogsrecht" en om Israël daar op aan te spreken. Ook zei hij dat Nederland er bij Israël op blijft aandringen om burgers te beschermen.

De premier gaat eind deze week voor de tweede keer naar een Europese top, maar het was de eerste keer dat de Kamer vooraf met hem in debat ging, Morgen wordt er gestemd over voorstellen van de Kamer.