PVV, VVD willen ook in Nederland snel grenscontroles invoeren, NSC terughoudend

PVV-leider Wilders wil dat het kabinet in navolging van Duitsland zo snel mogelijk grenscontroles invoert. "Hoe eerder het beter", zei hij vanmiddag in de Tweede Kamer. "Als Duitsland het kan, waarom zouden wij het dan niet kunnen."

Beide fractievoorzitters wijzen erop dat dit voornemen al in het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB stond. Wilders: "Men ging ervan uit dat het een stuk ingewikkelder was. Je ziet nu hoe makkelijk het kan gaan. Toen ik hoorde hoe Duitsland het nu aanpakt dacht ik: 'verhip, dat hadden wij ook kunnen doen'."

Coalitiepartij NSC is wat minder enthousiast. "Frankrijk doet dit al jaren", zegt Kamerlid Boomsma. "We hadden dit ook zonder Duitsland kunnen doen, maar het is natuurlijk niet de ultieme oplossing. We moeten vooral de buitengrenzen van de EU beter gaan bewaken." De partij wil dat het kabinet een goede samenwerking met Duitsland opzet om te zorgen dat het niet leidt tot files en opstoppingen.