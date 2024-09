Duitsland gaat paspoorten controleren bij alle landsgrenzen

Duitsland-correspondent Charlotte Waaijers:

"Dit is een stap onder druk. De regering zelf heeft eerder al enkele controles ingevoerd en was tot nu toe terughoudend met het uitbreiden daarvan, bijvoorbeeld omdat dat volgens de Europese regels niet zomaar kan en omdat ze vracht- en werkverkeer ook niet te veel wil hinderen. Bovendien is er voor extra controles ook meer personeel nodig, en de politie heeft tot nu toe aangegeven dat daar nauwelijks capaciteit voor is.

Ondertussen ligt er nog een ander voorstel op tafel, namelijk om meer mensen aan de grens terug te sturen om vaker te voorkomen dat migranten überhaupt Duitsland binnenkomen en dan blijven in afwachting van een asielprocedure. Ook lukt het in de praktijk niet om iedereen die vervolgens alsnog terug moet, weer uit te zetten.

Binnen de regering hebben vooral de Groenen problemen met algemene grenscontroles, omdat dat mogelijk in strijd is met Europese afspraken. Maar de oppositie, onder leiding van de christendemocraten, voerde de druk de afgelopen dagen juist hoog op. Als ze worden ingevoerd, dan maakt dat het elk geval mogelijk om ook meer mensen aan de grens terug te sturen. Wie er dan allemaal aan de grens zullen worden teruggestuurd, en in hoeverre dat in strijd is met het Europees recht, is onduidelijk."