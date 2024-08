AFP Justitieminister Buschmann en binnenlandminister Faeser presenteren hun plannen

NOS Nieuws • vandaag, 17:35 Duitse regering kondigt asielmaatregelen aan na dodelijke mesaanval Solingen

De Duitse regering is het naar aanleiding van de dodelijke aanslag in Solingen eens geworden over nieuwe asielmaatregelen. Bij de aanval tijdens een feest rond het 650-jarig bestaan van de stad kwamen drie mensen om het leven en raakten acht mensen gewond.

In de lijst met maatregelen die de overheid presenteerde staat onder meer dat asielzoekers die zich al in een ander EU-land hebben gemeld geen recht meer hebben op een uitkering in Duitsland.

Ook wil de overheid dat asielzoekers en vluchtelingen hun verblijfsstatus verliezen als ze "zonder dwingende reden" zijn teruggereisd naar hun thuisland, meldt minister van Binnenlandse Zaken Faeser. Voor Oekraïners en mensen die de begrafenis van een familielid willen bijwonen wordt een uitzondering gemaakt.

Wapenwet

De wapenwet wordt eveneens aangescherpt. Er moet een messenverbod komen bij volksfeesten en andere evenementen, melden Faeser en justitieminister Buschmann. Ook is het de bedoeling dat deelstaten meer bevoegdheden krijgen om controles op wapens uit te voeren.

Daarnaast wil de overheid "gewelddadig islamisme" bestrijden door het gebruik van gezichtsherkenning uit te breiden. De regering wil opsporingsautoriteiten de bevoegdheid geven om foto's die bij veiligheidsdiensten bekend zijn te vergelijken met publiek toegankelijke afbeeldingen op sociale media.

Correspondent Duitsland Charlotte Waaijers: "De snelheid waarmee dit pakket aan maatregelen van de grond is gekomen, geeft naast de ernst van de veiligheidszorgen ook aan onder welke publieke druk de regering staat. Aankomende zondag zijn er in twee deelstaten verkiezingen, die gezien worden als test voor de landelijke regering. De aanslag in Solingen voedt de toch al grote ontevredenheid over het huidige beleid. De oppositie noemt het geweld een gevolg van een slechte aanpak van migratie. Oppositieleider Merz stapte eerder deze week al met zijn eigen voorstellen voor een hardere aanpak naar Scholz en bracht hem daardoor in het nauw. Enerzijds kan de bondskanselier niet op eigen houtje met de oppositie onderhandelen zonder goedkeuring van de andere partijen, anderzijds is het belangrijk dat hij laat zien dat hij mogelijke oplossingen niet vanwege partijbelangen negeert. Nu is zijn regering zelf dus met een pakket gekomen."

De verdachte van de aanslag in Solingen is de 26-jarige Syrische asielzoeker Issa al H. die zich in 2022 in Duitsland meldde. Omdat hij via Bulgarije naar Duitsland reisde, had hij eigenlijk naar Bulgarije teruggestuurd moeten worden, maar dat gebeurde niet.

Volgens Die Welt was er een datum vastgesteld om hem over te dragen aan Bulgarije, maar dook Al H. onder voordat dat kon gebeuren. De verantwoordelijkheid voor de aanval werd opgeëist door Islamitische Staat. Het Openbaar Ministerie doet nog onderzoek naar het motief van de vermoedelijke dader.

Bondskanselier Scholz bracht maandag een bezoek aan Solingen en stelde toen al strengere wapen- en immigratieregels in het vooruitzicht.

Opgepakt

Eerder op de dag werd duidelijk dat de verdachte zich in tegentelling tot eerdere berichten na zijn aanval niet zelf bij de politie meldde.

Bij een politiepatrouille zagen agenten dat hij zich verdacht gedroeg waarna hij werd opgepakt, meldt minister van Binnenlandse Zaken Reul van de deelregering in Noordrijn-Westfalen vandaag.

Volgens Reul waarschuwden veiligheidsdiensten al jaren voor een terroristische actie, maar is het zeer lastig te voorspellen waar iemand zal toeslaan. Volgens hem heeft "het staatsapparaat" echter gefunctioneerd door de verdachte binnen 24 uur na de aanslag te arresteren.