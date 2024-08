AFP Bondskanselier Scholz bezoekt Solingen

NOS Nieuws • vandaag, 14:31 Scholz bezoekt Solingen: dit was terrorisme tegen ons allemaal

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft een bezoek gebracht aan Solingen, waar afgelopen vrijdag drie mensen werden doodgestoken tijdens een feest rond het 650-jarig bestaan van de stad. "Dit was terrorisme tegen ons allemaal", verklaarde hij naderhand.

Scholz sprak onder meer met medewerkers van de hulpdiensten. Hij zei op een persconferentie woedend te zijn over de aanslag en stelde strengere wapenwetgeving in het vooruitzicht. Ook pleitte hij voor het aanpakken van irreguliere immigratie. "We moeten alles doen om te zorgen dat degenen die niet in Duitsland kunnen en mogen blijven gerepatrieerd en teruggestuurd worden."

Ook legde Scholz een witte roos op de plek van de aanslag.

Politieke discussie

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door terreurgroep IS en leidt in Duitsland tot politieke discussie over maatregelen om herhaling te voorkomen. Zo is opgeroepen tot een aanscherping van wapenwetten en pleitte oppositiekopstuk Friedrich Merz (CDU) ervoor geen vluchtelingen uit Afghanistan en Syrië meer op te nemen. "Het is genoeg geweest", schreef de christendemocraat.

De vermoedelijke dader van de mesaanval, waarbij ook meerdere mensen gewond raakten, heeft zichzelf aangegeven. Het gaat om een Syriër die woonde in een vluchtelingopvang. Hij meldde zich bij een politiepatrouille.

Gouda leeft mee

Ook in Nederland wordt vandaag stilgestaan bij de gebeurtenissen in Solingen. Zo hangt op het stadhuis van Gouda de vlag halfstok. De stad is zustergemeente van Solingen en heeft ook een condoleanceboek geopend. De burgemeester van Gouda was op de avond van de aanslag ook in Solingen.

"Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en iedereen die zich betrokken voelt. We leven intens mee", aldus het stadsbestuur.

Oktoberfest

De veiligheidsmaatregelen voor het wereldberoemde Oktoberfest in München worden aangescherpt na de aanslag. De controles worden nog strenger. Daardoor kunnen langere wachttijden ontstaan bij de ingangen. Veiligheid komt op de eerste plaats, aldus burgemeester Dieter Reiter.

Het Oktoberfest wordt het grootste volksfeest ter wereld genoemd en trekt elk jaar miljoenen gasten uit de hele wereld, ook uit Nederland. Dit jaar is het van 21 september tot 6 oktober.