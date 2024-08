AFP Bloemen en kaarsen bij de plek van de aanslag in Solingen

NOS Nieuws • vandaag, 11:39 Minister: aanslag Solingen past in dreigingsbeeld Nederland

De mesaanval in het Duitse Solingen past ook in het huidige dreigingsbeeld in Nederland. Dat schrijft David van Weel, minister van Justitie en Veiligheid op X.

Bij de aanslag, die is opgeëist door de islamitische terreurorganisatie IS, vielen vrijdagavond drie doden. Gisteravond gaf de vermoedelijke dader, een Syriër, zichzelf aan bij de politie. Die sluit een terroristisch motief niet uit.

"Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun dierbaren. De gebeurtenis past helaas ook bij het huidige dreigingsbeeld in Nederland, zoals vastgesteld door de NCTV", schrijft Van Weel.

Van Weel verwijst daarmee naar het jongste dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

ANP Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid

De NCTV werkt met dreigingsniveaus, oplopend van 1 (mimimaal) tot 5 (kritiek). In 2023 werd het niveau verhoogd van 3 naar 4 (substantieel), het op een na hoogste dreigingsniveau dus, wat betekent dat er een reële kans is op een aanslag in Nederland.

In juni meldde de NCTV dat het dreigingsniveau op 4 blijft, maar dat het risico op een aanslag het afgelopen halfjaar in Nederland wel licht is toegenomen.

Van Weel noemt de aanval in Solingen, op ruim een uur rijden van Nederland, een "verschrikkelijke aanslag" op X.