Nederlandse grensgemeenten noemen Duitse grenscontroles 'paniekreactie'

Correspondent Charlotte Waaijers in Berlijn:

"Met deze extra controles kan Duitsland, zoals het al aan een deel van de grenzen doet, mensen tegenhouden die bijvoorbeeld een inreisverbod hebben. Of mensen die niet de juiste papieren of visa hebben om het land in te komen, tenzij zij duidelijk aangeven dat ze asiel willen aanvragen. Dan is Duitsland net als andere EU-lidstaten verplicht om deze mensen eerst op te vangen en uit te zoeken of ze in Duitsland een asielprocedure kunnen starten, of dat ergens anders moeten doen. Dit soort controles mogen in de EU, als ze tijdelijk zijn en vooraf aangemeld.

Los van deze uitbreiding van het aantal controles ligt er ondertussen nog een ander, verdergaand voorstel op tafel. Dat is een eis van de christendemocraten in de oppositie, die willen dat ook mensen die aan de grens asiel aanvragen het land helemaal niet meer inkomen als ze hun aanvraag eerder in een andere EU-lidstaat hadden kunnen doen. Omdat Duitsland midden in de EU ligt, zal dat in de praktijk voor zo'n beetje iedereen gelden die over land de grens oversteekt.

Het is zeer de vraag of dat kan volgens de Europese regels. Minister Faeser heeft gisteren alleen gezegd dat er een plan op tafel ligt voor verdergaande afwijzingen aan de grenzen, dat zou uitstijgen boven wat er nu al gebeurt. Wat precies in dat plan staat en of dat betekent dat ook asielzoekers zullen worden teruggestuurd is onduidelijk, volgens de minister zou het in elk geval aan Europese wetten voldoen. Ze voert hier vandaag vertrouwelijke gesprekken met de christendemocraten en deelstaten over."