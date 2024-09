Zorgen om besluit Duitsland om landsgrenzen te gaan controleren

De tijdelijke paspoortcontroles moeten het aantal mensen terug dringen dat het land zonder geldig visum binnenkomt. De maatregel zal zeker zes maanden van kracht blijven. Dat is de maximaal toegestane periode van grenscontroles binnen de Schengenzone. Binnen landen in dit gebied mogen inwoners van de Europese Unie en visumhouders vrij door de aangesloten landen reizen.

Wachtrijen bij grenzen

Transport en Logistiek Nederland (TLN) maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de paspoortcontroles. De transportbranche zegt dat er grote problemen ontstonden in de coronaperiode en tijdens het Europees Kampioenschap voetbal in Duitsland, afgelopen zomer. Bij de extra controles die toen plaatsvonden, ontstonden er lange wachttijden bij de Duitse grens. Dat leidde tot stijgende kosten.

Minister Faber van Asiel en Migratie liet in een reactie weten dat ze begrijpt dat Duitsland de controles invoert. Zij zelf heeft eerder de wens uitgesproken om het grenstoezicht in Nederland ook te versterken. Ook Faber zei dat het belangrijk is om te kijken of de impact op het handelsverkeer zo klein mogelijk kan worden gehouden.