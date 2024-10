NOS Viktor Orbán

NOS Nieuws • vandaag, 03:51 CDA en D66: Hongarije tijdelijk uit Schengen weren vanwege dreiging Russen

D66 en CDA in de Tweede Kamer willen Hongarije tijdelijk uit Schengen weren vanwege de Russische dreiging. Ze stellen dat Hongarije te veel Russen zonder controles het land binnenlaat, die daarna naar andere landen in Europa kunnen reizen om te spioneren of te infiltreren. Zolang Hongarije de controle op de Russen niet verbetert, willen de partijen dat Nederland zich in Europa sterk maakt voor zo'n tijdelijke 'schorsing'.

In het Akkoord van Schengen staan afspraken over onder andere het vrije verkeer van personen tussen de 22 EU-lidstaten die aan Schengen meedoen (plus IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein).

In een debat vanavond voorafgaand aan het overleg van de Europese Raad (waar ook premier Schoof zal aanschuiven) vroegen D66 en CDA aan Schoof om zich hard te maken voor zo'n schorsing. Mocht Hongarije worden geschorst, dan zijn paspoortcontroles aan de grenzen met Hongarije weer nodig en is er geen vrij verkeer van mensen en goederen.

Nog niet alle partijen in de Tweede Kamer hebben hun standpunt over het voorstel ingenomen, waardoor het mogelijk nog extra druk op de verhoudingen in de coalitie kan leggen. Het plan krijgt wellicht steun van de VVD maar die partij bezint zich ook nog op andere maatregelen om de controle in Hongarije te verscherpen. De PVV is tegen schorsing van Hongarije.

Rode loper

"Zolang Hongarije de rode loper uitlegt voor Russische arbeidsimmigranten op wie geen controle is, zijn dit soort maatregelen nodig" zegt D66-initiatiefnemer Paternotte tegen de NOS. Volgens het D66-Kamerlid zijn de afgelopen jaren 400 Russen op verdenking van spionage Europa uitgezet. Ook bij een NAVO-basis vlak bij de Limburgse grens is een sabotageactie met een drone op het nippertje voorkomen, zegt Paternotte. "De Russische dreiging staat voor de deur, Hongarije rolt de rode loper uit en daar moeten we paal en perk aan stellen."

Het Kamerlid realiseert zich dat het een grote stap is, maar "de dreiging is groot" en "de tijd van praten met Hongarije is voorbij". Paternotte noemt het ook "bizar" dat een partij als de PVV, "die zegt tegen immigratie te zijn" niet kritisch is op "immigratie van Russische arbeidsmigranten die misschien wel spioneren of aanslagen plegen". "Dat Wilders bevriend is met Orbán mag niet ons beleid bepalen en zeker niet onze veiligheid", zegt D66.

Infiltratie

"We moeten niet naïef zijn", zegt CDA-leider Bontenbal. "De Russen zijn bezig met vuile oorlogsvoering en proberen te infiltreren en verkiezingen hier te beïnvloeden. Ik las vandaag nog een bericht over Russische infiltratie in een Fins waterzuiveringsbedrijf. Heel veel lidstaten zijn het gedrag van Hongarije zat. We moeten de gevaren niet onderschatten en optreden tegen landen die de Russen helpen."

Bontenbal rekent erop dat regeringspartijen VVD en NSC het plan van D66 en CDA steunen, gezien hun eerdere uitspraken en standpunten over Hongarije. "Die zitten ook niet op dit gedrag van Orbán te wachten. En als een Kamermeerderheid ons plan steunt, zal Schoof met die boodschap eind van de week Europa in moeten".

De VVD laat de NOS weten ook nog andere opties te bekijken. Kamerlid Van Campen wijst erop dat Europese afspraken als het Schengen Verdrag alleen unaniem te wijzigen zijn. "Misschien zijn controles van binnengrenzen effectiever."

Politiek verslaggever Marleen de Rooy Zoveel afstand van Orbán nemen als Rutte voorheen deed, zal Schoof niet zo snel doen. Dat heeft alles te maken met Wilders. Hij is vriend en bewonderaar van Orbán en omdat de PVV de grootste partij in deze coalitie is, zal Schoof daar rekening mee houden.

Als Hongarije regels en wetten overtreedt die nadelig zijn voor Nederland, dan zal Schoof zich uitspreken. Maar alles daartussen zal heel zakelijk worden benaderd door Schoof, is de verwachting. Terwijl coalitiepartijen NSC en VVD zich graag ver houden van Orbán, is de PVV juist bezig de banden aan te halen. Wilders zoekt in Europa radicaal-rechtste partijen juist op, door onder meer allianties te sluiten met de Italiaanse premier Meloni en de Portugese radicaal-rechtse leider Venture.