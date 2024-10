Voorarrest verdachte steekpartij Erasmusbrug Rotterdam verlengd

In samenwerking met

De man die verdacht wordt van het dodelijke steekincident bij de Erasmusbrug in Rotterdam, blijft negentig dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Den Haag besloten, schrijft Rijnmond .

Bij de steekpartij kwam op donderdagavond 19 september een 32-jarige Duitser die in Rotterdam woonde, om het leven. Een 33-jarige man uit Zwitserland raakte gewond.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 22-jarige Ayoub M. uit Amersfoort van moord en poging tot moord met een terroristisch oogmerk. Volgens het OM zijn er aanwijzingen dat de man ideologisch gedreven was.

Psychische stoornis

De verdachte is een bekende van politie en justitie en werd eerder veroordeeld voor geweldsincidenten.

In 2022 werd M. veroordeeld nadat hij zijn moeder had aangevallen met een mes. Deskundigen oordeelden toen dat de man leed aan een psychische stoornis . De rechtbank legde hem een tbs-maatregel op. De moeder van de verdachte overleefde de aanval ternauwernood.

Op 19 december is de eerste openbare zitting in de rechtbank in Den Haag.