ANP / Hollandse Hoogte Bloemen bij de Erasmusbrug in Rotterdam

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 22:50 Slachtoffer Erasmusbrug was Duitser (32), werd doodgestoken op favoriete plek

"Tschüss Hamburg, hallo Rotterdam!" Zo kondigde de 32-jarige Philipp Winter een half jaar geleden op LinkedIn aan dat hij zijn droombaan had gevonden bij een ontwerpbureau in Rotterdam. Afgelopen donderdag werd een steekpartij aan de voet van de Erasmusbrug, waar hij aan het skaten was, de Duitser fataal.

Winter, een ontwerper en landschapsarchitect, begon vol goede moed aan zijn nieuwe baan. "Ik ben zo enthousiast over wat er komen gaat - nieuwe mensen, nieuwe ideeën, nieuwe projecten", schreef hij. Onder zijn post had hij een foto van de Erasmusbrug geplaatst, de plek waar hij donderdagavond uit het niets werd aangevallen door een man met messen.

Favoriete skateplek

Bij het Rotterdamse ontwerpbureau waar de Duitser het afgelopen half jaar werkte, komt het nieuws hard binnen en zijn ze erg geschrokken, zegt directeur Anne Loes Nillesen tegen de regionale omroep Rijnmond. De Erasmusbrug was zijn favoriete plek om te skaten in Rotterdam.

Winter had bij het bureau een onderzoeksproject opgestart voor natuurvriendelijke oplossingen bij stads- en landschapsarchitectuur. Inmiddels was hij alweer vertrokken bij het bureau, maar hij was nog altijd bevriend met verschillende collega's. Morgen staan ze stil bij zijn tragische dood.

Eind vorige maand was de Duitser nog op zoek naar een nieuwe woning in Rotterdam, omdat zijn huurcontract afliep. Hij deed daarvoor een oproep op Facebook. Het liefst wil hij samen met anderen wonen, schreef hij. Over zichzelf meldde hij dat hij graag tekent en skatet, en van architectuur en natuur houdt.

Bloemen en skeelers

Bij de plek des onheils hebben mensen bloemen, knuffels, skeelers, een regenboogvlag en briefjes neergelegd. Ook ligt er een afscheidsbriefje van Winters geliefde in een mix van Duits, Engels en Nederlands. Vanmiddag kwamen vrienden en familie op de plek bij elkaar.

ANP / Hollandse Hoogte Bloemen op de plek waar Philipp Winter werd doodgestoken

Afgelopen donderdag stak een man met twee grote messen om zich heen in de buurt van de Erasmusbrug. Hij verwondde eerst een 33-jarige man, daarna stak hij Philipp Winter dood. Mensen op het terras van een café hielden de man met stoelen en tafels op afstand. Hij werd uiteindelijk overmeesterd door een sportinstructeur die in de buurt lesgaf, en werd opgepakt.

Het Openbaar Ministerie denkt dat de 22-jarige Amersfoorter Ayoub M., zoals de verdachte heet, een terroristisch motief had. Tijdens de aanval zou hij "Allahoe akbar" hebben geroepen. M. was een bekende van de politie. In 2022 zou hij zijn moeder hebben aangevallen en gestoken. Daarvoor kreeg hij tbs met voorwaarden opgelegd.