NOS / Jorn Kompeer Op de plek van het steekincident bij de Erasmusbrug zijn bloemen gelegd

NOS Nieuws • vandaag, 10:07 • Aangepast vandaag, 10:33 Verdachte van steekpartij Erasmusbrug is Amersfoorter, bekende van politie

De man die gisteravond werd aangehouden na een dodelijke steekpartij bij de Erasmusbrug in Rotterdam is een 22-jarige man uit Amersfoort. Hij is een bekende van de politie, maar die wil daar verder niets over kwijt.

Bij de steekpartij werd een 32-jarige man uit Rotterdam gedood. Een 33-jarige Zwitser raakte zwaargewond, meldt de politie. De verdachte zelf raakte ook gewond toen hij door omstanders werd overmeesterd. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.

Over een motief kon de politie vanochtend nog niets zeggen, maar ooggetuigen hebben de man 'Allahoe akbar' horen roepen.

Veel getuigen

De politie heeft een groot deel van de nacht onderzoek gedaan bij de Erasmusbrug. De man liep er rond met twee grote messen en viel mensen aan.

Getuigen zeggen dat de man eerst in de parkeergarage aan de noordkant van de Erasmusbrug iemand verwondde. Vervolgens liep hij langs het water naar het Willemsplein, aan de Nieuwe Maas. Veel mensen zagen hem lopen, onder meer langs een restaurant met een terras, waar het druk was.

Een medewerker van het restaurant vertelt aan de NOS dat klanten naar binnen kwamen gerend omdat ze 'Allahoe akbar' hoorden roepen. "Ze hebben de deur dichtgedaan en toen zagen ze hem voorbij rennen met twee messen, we hebben natuurlijk allemaal glazen ramen. En toen heeft iemand hem onder de brug overmeesterd", zegt ze.

Bij de deur kwam hij naar mij toe en toen heb ik hem een paar tikjes moeten geven in zijn gezicht. Sportinstructeur Reniël, die de verdachte overmeesterde

Ze doelt op sportinstructeur Reniël, die onder de Erasmusbrug lesgaf. Hij vertelde gisteravond al aan de NOS dat zijn aandacht werd getrokken door schreeuwende mensen en een gevecht. Toen hij ernaar toeliep om het gevecht te sussen, zag hij een man die met twee grote messen "een andere jonge gast aan het steken was".

"Toen ik begon te schreeuwen, draaide hij zich om en begon hij op iedereen in zijn omgeving af te gaan." De sportinstructeur waarschuwde mensen om naar binnen te gaan, maar ging zelf op de man af.

"Ik pakte uit mijn tas mijn twee squat sticks, die heb ik in tweeën gebroken. Hij was met de messen aan het zwaaien en ik zag dat iedereen hem met stoelen van zich af probeerde te houden. Bij de deur kwam hij naar mij toe en toen heb ik hem een paar tikjes moeten geven in zijn gezicht. Ik heb de messen afgepakt en in een hoek gegooid."

Een 32-jarige sportinstructeur deed gisteravond al zijn verhaal tegenover de NOS:

1:33 Steekpartij in Rotterdam: Reniël schakelde de verdachte uit

Volgens de politie gingen meer mensen achter de aanvaller aan. Die omstanders hebben de dader vervolgens vastgehouden, zodat de politie hem kon arresteren. Volgens omroep Rijnmond was het omgekomen slachtoffer een skater. Bij het skateparkje is vanochtend nog wat weggespoeld bloed te zien en wat resten van verbandmiddelen.

Ook bij de ingang van het kunstmuseum Remastered onder de brug lag een grote plas bloed. Twee schoonmaaksters zijn vanochtend druk met het schoonschrobben ervan.

Agenten waren snel aanwezig, zegt de politie. Omdat de man bij zijn arrestatie gewond was geraakt, is hij naar een ziekenhuis gebracht. Vanochtend schijnt de zon weer en is het een mooie ochtend aan de Nieuwe Maas. "Best wel heftig", zegt restaurantmedewerker Anne, "alsof er niets gebeurd is. Bizar."

Burgemeester Aboutaleb

Bij de gemeente Rotterdam is geschrokken gereageerd. Burgemeester Aboutaleb zal vandaag op het steekincident reageren. Aboutaleb werd gisteravond, ten tijde van de aanval, juist gehuldigd, omdat hij na ruim vijftien jaar burgemeesterschap vertrekt. Hij kreeg in de Doelen in Rotterdam een hoge koninklijke onderscheiding: hij is nu Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.