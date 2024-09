Media TV Hulpdiensten bij de Erasmusbrug

NOS Nieuws • gisteren, 21:28 • Aangepast vandaag, 07:25 Dode bij steekpartij bij Erasmusbrug, 'verdachte riep Allahoe akbar'

Bij een steekpartij bij het Willemsplein in Rotterdam is iemand gedood. Een tweede persoon en de vermoedelijke dader zijn gewond geraakt. Getuigen verklaarden tegenover de politie dat de verdachte 'Allahoe akbar' riep.

De verdachte is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Ook de andere gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van de betrokkenen is nog niets bekendgemaakt.

De steekpartij was vlak bij de Erasmusbrug. Volgens de politie maakte de dader zijn eerste slachtoffer in de parkeergarage onder de brug. Toen hij vervolgens naar boven liep, stak hij nog iemand die dat niet overleefde.

Twee grote messen

Ooggetuigen zeggen dat de man er duidelijk op uit was veel slachtoffers te maken. Volgens hen had hij twee grote messen bij zich en probeerde hij in te steken op willekeurige slachtoffers.

De politie zegt dat mensen die bij een horecagelegenheid op het terras zaten achter de aanvaller aan zijn gegaan. "De politie was toen ook al ter plaatse en met z'n allen hebben ze hem kunnen overmeesteren", zegt een politiewoordvoerder.

Een 32-jarige sportinstructeur die onder de brug lesgaf, was daar ook bij en zegt dat hij de messen wist af te pakken:

1:33 Steekpartij in Rotterdam: Reniël schakelde de verdachte uit

"Ik zag dat een man met twee lange messen een jonge gast aan het steken was", vertelt een sportinstructeur die in de buurt was. "Ik heb ze uiteindelijk af weten te pakken."

"Ik ging eerst kijken of mijn klant veilig was, toen rende ik met een stok die ik gebruik voor het sporten naar hem toe. Die knakte ik zodat ik er twee had. Ik begon te rennen en begon te schreeuwen. Iedereen zag hem en ging naar binnen. Met stoelen hielden mensen op terrassen hem af", vertelt hij.

"Toen kwam hij naar beneden en toen had ik hem. Nu kan ik lachen, maar het was schrikken."

Politie zoekt getuigen

Getuigen zijn opgevangen. De politie vraagt mensen die getuige waren en nog niet met de politie hebben gesproken, alsnog contact op te nemen.

