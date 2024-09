NOS De getatoeëerde handen van Reniël met de tekst 'selfmade'

NOS Nieuws • vandaag, 13:39 Rotterdammer die messteker bij Erasmusbrug uitschakelde: 'Het was hij of ik'

Gisteravond schakelde hij de aanvaller uit die met twee grote messen bij de Erasmusbrug liep en inmiddels wordt hij 'de held van Rotterdam' genoemd: sportinstructeur en personal trainer Reniël Litecia.

Wel twintig messteken zag hij de dader uitdelen, volgens de politie een 22-jarige man uit Amersfoort. Toch ging Litecia op de aanvaller af. "Ik denk dat hij keukenmessen had, zeker 30 centimeter. Hij riep van alles."

Dat hij ingreep, was een overwogen beslissing, vertelt Litecia aan de NOS: "Ik ben getraind. Ik handelde niet uit angst. Ik wilde eerst wegrennen, maar toen ik zag wat er gaande was, dacht ik, dat moet anders."

Reniël Litecia vertelde gisteravond al dat hij de dader had overmeesterd:

1:33 Reniël schakelde verdachte steekpartij Rotterdam uit: 'Hij zwaaide met zijn mes'

De ochtend na de gebeurtenissen valt hem zwaar, zegt hij. "Ik heb maar een paar uurtjes kunnen slapen. Het was heftig, het is nog steeds heftig. Ik wist niet dat er iemand was doodgegaan. Er was zo veel paniek, zo veel geschreeuw, van alle kanten."

Prachtige plek

De sportinstructeur gaf onder de Erasmusbrug training aan een klant, op een plek waar hij dat vaker doet. "Het is prachtig daar, daarom heb ik ook die plek gekozen om training te geven. De wind waait er lekker, je hoort de zee, in de frisse lucht."

"Ik hoorde zo'n 'pieng', dat trok mijn aandacht. Ik zag een been met een skeeler tegen de rand van de brug komen, de skater wilde wegspringen en die andere jongen ging op hem af. Ik dacht dat ze aan het vechten waren."

Litecia rende ernaartoe, om de ruzie te sussen. "Toen ik dichterbij kwam, zag ik dat hij heel grote messen bij zich had, hij zat helemaal onder het bloed en hij schreeuwde. Er waren al andere mensen dichterbij die probeerden het slachtoffer te helpen."

Anderen waarschuwen

Litecia liep terug om andere mensen te waarschuwen. "Ik zei tegen mijn klant dat ze naar boven moest om zich veilig te stellen en de politie te bellen. En toen liep ik naar Remastered, want daar was een feestje met zo'n 60, 70 oudere mensen. Die stonden buiten. Ik zei dat er een man aankwam die iedereen aan het steken was, maar zij keken me alleen maar aan."

"Toen ze het doorhadden, gingen ze door maar één deur naar binnen en die dader ging erachter aan en ik dacht: o, dit gaat nog erger worden."

Hij wilde naar buiten. Ik stond bij de deur en ik dacht 'de enige way is dat je gewoon ter plekke neergaat'. Reniël Litecia over de messteker

Hij ging kijken of zijn klant veilig was, maar kwam toch terug. "Weet je, die werknemers daar zie ik elke dag. Ik kom er al een jaar, ik zie iedereen openen en sluiten. En ik zag buiten nog ouderen die zich helemaal niet bewust waren van wat er gaande was."

Oogcontact

Omstanders hadden de aanvaller inmiddels in het nauw gedreven en hielden hem op afstand met stoelen en tafels. "Ik zag dat ze hem binnen in een hoek hadden, maar hij wilde naar buiten. Ik stond bij de deur en ik dacht: de enige way is dat je gewoon ter plekke neergaat.

Hij riep van alles, hij was aan het schelden, in het Arabisch denk ik. Ook in mijn gezicht. We keken elkaar in de ogen aan en hij was op dat moment aan het bidden denk ik, tot zijn god. Maar ik zag niets in zijn ogen, er zat geen leven in.

Hij wist wat er ging gebeuren, ik denk dat mijn oogcontact meer dan genoeg was. Het was echt zo'n moment: het was hij of ik, één van ons moest dood. Als ik er weer aan denk, krijg ik gewoon hoofdpijn.

Maar het was daar handelen, dus ik heb hem heel hard moeten slaan. Ik heb 'm wat tikjes moeten geven in het gezicht met een squatstang. Die is gevuld met ijzer."

Iedereen kan een held zijn

Litecia denkt dat mensen veel meer kunnen dan ze denken. "De trigger van een echt gezond en bewust iemand gaat aan, als ze zien dat ze iemand kunnen redden die dat zelf niet kan", zegt hij.

Op de sociale media noemen veel mensen hem een held en ook de politie prijst de omstanders in Rotterdam voor hun heldhaftige optreden. "Ik ga dat straks even allemaal lezen", zegt Litecia. "Ik moet het nog laten bezinken. Normaal zie je het in een actiefilm, zit je met je vrienden te kijken met wat popcorn en bier, maar dit was een real life scene."