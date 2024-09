Openbaar Ministerie: steekpartij Erasmusbrug had mogelijk terroristisch oogmerk

De man die gisteren werd opgepakt na de steekpartij bij de Erasmusbrug in Rotterdam wordt verdacht van moord en poging tot moord met een terroristisch oogmerk. De 22-jarige man uit Amersfoort was al bekend bij de politie vanwege geweldsdelicten.

Het onderzoek tot nu toe heeft aanwijzingen opgeleverd dat de verdachte mogelijk ideologisch gedreven is, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Zo riep verdachte tijdens de steekpartij een aantal keer "Allahoe akbar". De man zit in volledige beperkingen en wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalt of hij langer vast blijft zitten.

Bij de steekpartij werd een 32-jarige man uit Rotterdam gedood. Een 33-jarige Zwitser raakte zwaargewond. Hij is inmiddels wel weer ontslagen uit het ziekenhuis is.

Hij werd uiteindelijk overmeesterd door onder anderen sportinstructeur Reniël Litecia, die training gaf onder de Erasmusbrug. Toen hij zag dat "een jonge gast aan het steken was", besloot de Litecia de man te achtervolgen. De verdachte ging binnen bij tentoonstellingsruimte Remastered, waar op dat moment een feestje gaande was.

Toen de man weer naar buiten wilde gaan, stond hij tegenover Litecia. "Ik pakte uit mijn tas mijn twee squat sticks, die heb ik in tweeën gebroken", zei de sportinstructeur daar gisteravond al over. "Bij de deur kwam hij naar mij toe en toen heb ik hem een paar tikjes moeten geven in zijn gezicht. Ik heb de messen afgepakt en in een hoek gegooid." Nadat de man onderuit was gegaan, hielden Litecia en omstanders hem in bedwang tot de politie arriveerde.