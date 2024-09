ANP Mensen leggen een dag na de steekpartij bloemen neer bij de Erasmusbrug

NOS Nieuws • vandaag, 13:47 • Aangepast vandaag, 18:51 Verdachte steekpartij Erasmusbrug had psychische stoornis

De verdachte van de steekpartij bij de Rotterdamse Erasmusbrug van afgelopen donderdag had een ernstige psychische stoornis. Dat blijkt uit een vonnis uit 2022, waarin Ayoub M. volledig ontoerekeningsvatbaar werd verklaard. Hij kreeg toen tbs met voorwaarden opgelegd omdat hij eerder dat jaar zijn moeder had aangevallen met een mes.

In het vonnis staat dat Ayoub M. leed aan een psychotische stoornis. Hij had hallucinaties en waandenkbeelden, en kreeg via stemmen boodschappen door. De aanval op zijn moeder, in februari 2022 in Nijkerk, pleegde hij "volledig onder invloed van zijn stoornis".

De rechtbank oordeelde dat hij een behandeling moest ondergaan in een forensisch psychiatrisch centrum. Wanneer die behandeling was afgerond, zou hij naar een vorm van begeleid wonen of maatschappelijke opvang moeten, was een van de voorwaarden. Zijn advocaat Anneke Foppen zegt tegen RTL Nieuws dat M. naar zij meent inderdaad begeleid is gaan wonen.

Nu zit M. dus weer vast. Vandaag werd hij voorgeleid, en de rechtbank in Den Haag bepaalde dat hij nog twee weken blijft vastzitten. Dat oordeel komt overigens niet van de rechtbank Rotterdam, omdat een aantal omstanders van de steekpartij daar werken. Daarom is besloten het proces niet in die stad te houden, maar in Den Haag.

Moord

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 22-jarige Ayoub M. van moord en poging tot moord met een terroristisch oogmerk. M. stak met twee messen om zich heen en kon uiteindelijk overmeesterd worden door een sportinstructeur die in de buurt lesgaf. Bij de steekpartij kwam een man van 32 om het leven, die bij de Erasmusbrug aan het skaten was. Een 33-jarige man raakte gewond.