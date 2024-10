PSV presenteert recordomzet en miljoenenwinst, maar hint op uitgaande transfers

Niet alleen op het voetbalveld beleeft PSV momenteel goede tijden. Ook de penningmeester kan terugkijken op een succesvol jaar, blijkt uit de presentatie van het jaarverslag over het boekjaar 2023-24.

"Het seizoen waarin PSV haar 110-jarig bestaan en de 25ste landstitel vierde, is met bijna 10 miljoen euro winst en een stijging van het eigen vermogen naar meer dan 40 miljoen euro niet alleen sportief, maar ook financieel een succes geworden", schrijven de Eindhovenaren.

Het eigen vermogen van de club is daarmee voor het eerst terug op het niveau van voor de coronacrisis, meldt PSV.

Recordomzet

De positieve cijfers zijn te danken aan een een recordomzet (ruim 152 miljoen euro in het afgelopen boekjaar). Die kwam tot stand door een combinatie van factoren, waarbij het bereiken van de knock-outfase van de lucratieve Champions League zeer belangrijk was.

Ook op transfergebied werden zwarte cijfers geschreven. Het positieve transferresultaat over het boekjaar is 2,7 miljoen euro, mede dankzij uitgaande transfers van Ibrahim Sangaré (naar verluidt 35 miljoen euro), Xavi Simons (4 miljoen) en Yorbe Vertessen (4,75 miljoen).

De prognose voor het komend boekjaar is overwegend positief, vooral omdat PSV weer uitkomt in de Champions League. Toch hint de club op uitgaande transfers.

"De transfers van Jordan Teze en Jason van Duiven zijn onvoldoende om de totale afschrijvingskosten te dekken", zegt PSV. Daardoor is er momenteel nog sprake van een negatief transferresultaat in Eindhoven. "De ambitie is om ook dit seizoen een nettowinst te realiseren en het eigen vermogen te versterken."