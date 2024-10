Nederland trekt 400 miljoen uit voor de ontwikkeling van drones voor Oekraïne

Ruben Brekelmans @ DefensieMin

We blijven een voortrekkersrol vervullen in steun aan Oekraïne. Daarom kondig ik in mijn bezoek aan Kharkiv en Kyiv een Actieplan Drones aan. Voor €400 miljoen leveren we geavanceerde drones. Voor verkenning, verdediging én aanval. Bijna de helft wordt in Nederland ontwikkeld. https://t.co/05Wk6kBY5j