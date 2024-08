Brekelmans: Oekraïne mag Nederlandse F-16's inzetten op Russisch grondgebied

Oekraïne mag wapens die door Nederland worden geleverd inzetten op Russisch grondgebied. Dat antwoordde minister Brekelmans van Defensie vanochtend op vragen over uitspraken van Commandant der Strijdkrachten Eichelsheim . Die zei tegen de NOS dat Oekraïne ook Nederlandse F-16's mag gebruiken in Rusland, mits de Oekraïners zich houden aan het militair oorlogsrecht.

'Ook vliegvelden zijn legitieme doelen'

Brekelmans erkent dat er discussie is met andere bondgenoten over "welke ruimte je Oekraïne zou willen geven". Hij zegt dat Rusland vanaf steeds grotere afstand aanvallen pleegt en dat die aanvallen met luchtgeleide bommen steeds intensiever worden. "Je moet er dan steeds weer over in gesprek wat Oekraïne nodig heeft om zichzelf te kunnen verdedigen."