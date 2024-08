AFP Zelensky houdt beging augustus een toespraak voor een F-16

NOS Nieuws • vandaag, 08:00 Commandant der Strijdkrachten: Oekraïne mag Nederlandse F-16's in Rusland inzetten

Oekraïne mag Nederlandse F-16's inzetten op Russisch grondgebied. Dat zegt Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim tegen de NOS. "Wij hebben geen restricties gelegd aan het gebruik en bereik van de F-16, mits gehouden wordt aan het oorlogsrecht."

De hoogste militair van Nederland vindt de Oekraïense aanval op Russisch grondgebied "op praktisch gebied briljant". "Ze hebben op een goede manier, met nieuwe technieken, vrij snel een groot gebied ingenomen. Daarmee hebben ze een dilemma gecreëerd voor Poetin", zegt Eichelsheim.

Oekraïense militairen trokken op 6 augustus het Russische Koersk binnen. Volgens Kyiv hebben ze inmiddels meer dan honderd plaatsen ingenomen in de Russische regio aan de eigen grens. Eerder werden vliegvelden en infrastructuur aangevallen.

"Oekraïne moet wel anders acteren dan het de afgelopen periode heeft gedaan, want nu is het een statisch front. Dus ik begrijp vanuit militair operationeel oogpunt heel goed dat Oekraïne het op deze manier probeert", zegt Eichelsheim.

VS

De Commandant der Strijdkrachten zou er geen problemen mee hebben als bij zulke offensieve acties ook Nederlandse wapens worden gebruikt. "De middelen die wij leveren kan Oekraïne inzetten zoals het land wil, mits gehouden wordt aan het humanitair oorlogsrecht." De Amerikanen zijn het daar deels mee eens, zegt Eichelsheim, die op bezoek is bij zijn collega's in de VS.

"Zij hebben andere restricties, maar zij hebben ook andere wapensystemen geleverd. We hebben in ieder geval dezelfde lijn om ervoor te zorgen dat Oekraïne de oorlog wint. Ik denk dat we er alle moeite in steken om dat te realiseren."

Nederland heeft 24 F-16-vliegtuigen beschikbaar gesteld voor Oekraïne. Eichelsheim wil niet zeggen hoeveel daarvan al in het land zijn ingezet.

'Bargaining chip'

Volgens Eichelsheim is nu de vraag hoe Oekraïne de aanwezigheid in Koersk "strategisch" kan uitbuiten. "Je kan het als bargaining chip gebruiken, dan moet je iets met onderhandelingen gaan doen."

"Of gebruik je het om ervoor te zorgen dat Rusland eenheden moet wegtrekken uit de Donbas-regio. Dat laatste zien we niet gebeuren, dus de tijd moet ons nog leren in hoeverre het strategisch impact heeft."

Volgens Eichelsheim is de inval "in ieder geval het begin van mogelijk een strategische aanpassing van het gevecht tussen Rusland en Oekraïne".