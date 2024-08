Reuters Zelensky tijdens de persconferentie in Kyiv

NOS Nieuws • vandaag, 17:51 Zelensky wil vredesplan voorleggen aan Biden, Harris en Trump

De Oekraïense president Zelensky wil een voorstel voor het beëindigen van de oorlog met Rusland voorleggen aan de Amerikaanse president Biden. Daarnaast wil hij zijn plan ook delen met de presidentskandidaten Kamala Harris en Donald Trump.

Zelensky sprak over zijn vredesplan tijdens het een speciaal forum in Kyiv, met de Oekraïense onafhankelijkheid als thema. Hij zegt dat de oorlog uiteindelijk via gesprekken tot een einde moet komen, maar dat Oekraïne daarvoor wel een "krachtige uitgangspositie" moet hebben.

Die uitgangspositie is versterkt door de inval in de Russische regio Koersk, maar Zelensky wil ook stappen zetten op diplomatiek en economisch vlak, zei hij. "Het belangrijkste doel van dit plan is Rusland te dwingen de oorlog te beëindigen." Zelensky benadrukte dat de uitkomst van vredesonderhandelingen "eerlijk" moet zijn voor zijn land.

Biden is nog tot januari president van de Verenigde Staten. Daarna neemt Democraat Harris of Republikein Trump het over. Harris heeft aangegeven het Oekraïne-beleid van Biden te willen voortzetten. Trump heeft aangekondigd dat Kyiv onder zijn leiding op minder steun kan rekenen.

Zelfgemaakte ballistische raket

De Oekraïense leider zei op de bijeenkomst ook dat Oekraïne voor het eerst succesvol een zelfgemaakte ballistische raket heeft getest. Hij zei geen nadere details te kunnen delen. "Het is misschien te vroeg om hierover te praten, maar ik wil het delen", aldus de president. Hij feliciteerde de Oekraïense defensie met het project.

Oekraïne heeft de afgelopen jaren al verschillende ballistische raketten gekregen van westerse partners, maar de Oekraïners kunnen die raketten niet overal voor gebruiken. Er gelden bijvoorbeeld beperkingen voor aanvallen op doelen ver in Rusland.

Zelensky vertelde tijdens de bijeenkomst ook dat Oekraïne de capaciteit heeft om dit jaar 1,5 tot 2 miljoen drones te produceren, maar dat het land op dit moment geld tekort komt voor de financiering daarvan.