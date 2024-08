Russische media melden Oekraïense aanval op Russische grensposten bij Belgorod

Verschillende Russische media melden dat Oekraïense troepen grensposten in de Russische regio Belgorod hebben aangevallen. Gouverneur Gladkov van de regio zegt op Telegram dat de situatie aan de grens "gecompliceerd maar onder controle" is.

"Er is informatie verschenen dat de vijand de grens van de regio Belgorod probeert te doorbreken", schrijft Gladkov op Telegram. Hij zegt niet of de informatie klopt of niet.

Die berichten zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Oekraïne heeft de aanval niet bevestigd en het is de vraag hoe betrouwbaar de berichtgeving van de Russische bronnen is.

Dicht bij Koersk

Belgorod ligt in het westen van Rusland en grenst aan de regio Koersk. Het Oekraïense leger voerde eerder deze maand een verrassingsaanval uit op Koersk. Sinds de start van de aanval in de Russische regio hebben zo'n 130.000 mensen het gebied verlaten.

In de eerste dagen na de aanval op Koersk was er veel onduidelijk. Ook toen werd de aanval voor het eerst gemeld door Russische Telegramkanalen.

De situatie in Belgorod verschilt echter van die in Koersk. Vanwege het offensief dat Rusland voert in de aangrenzende Oekraïense provincie Charkiv zijn er veel meer Russische militairen in dat gebied gestationeerd dan in Koersk. Na de Oekraïense aanval op Koersk kondigde Rusland aan nog meer troepen te sturen naar Belgorod om de grens te bewaken.