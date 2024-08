Tiende dag gevechten in Rusland: meer evacuaties en 'noodsituatie' in Belgorod

Correspondent Groot Koerkamp:

"Ook de term 'noodsituatie' (en geen 'noodtoestand') is verhullend taalgebruik, dat het woord oorlog omzeilt. Het gaat formeel om een situatie waarin meer dan 500 mensen op een of andere manier schade lijden en de omvang van de schade omgerekend boven de tien miljoen euro uitkomt.

Een noodtoestand is van een heel andere orde, wordt uitgeroepen bij grote rampen of als de staatsveiligheid in het geding is. Zo'n regime wordt afgekondigd door de president en bekrachtigd door het hogerhuis (de Federatieraad), en laat geen twijfel bestaan over de omvang van de calamiteit."