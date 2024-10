Gevluchte Venezolaanse oppositieleider: ik keer terug om president te worden

De gevluchte Venezolaanse oppositieleider Edmundo González zegt op 10 januari terug te keren naar zijn land om aan te treden als president. Dat maakte hij bekend vanuit Spanje, waar hij onlangs asiel heeft aangevraagd. González zei dat zijn verblijf in Spanje slechts tijdelijk is.

De Venezolaan vluchtte in september naar Spanje nadat er een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Daarvoor heeft González ruim een maand in het geheim onderdak gekregen in de Nederlandse ambassade in Caracas.