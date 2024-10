EPA Wesley Koolhof en Botic van de Zandschulp

NOS Sport • vandaag, 18:57 Thuis- en uitduels keren terug in Davis Cup, ook nieuwe opzet Billie Jean King Cup

De groepsfase verdwijnt uit het finaletoernooi van de Davis Cup. In plaats daarvan keren de thuis- en uitwedstrijden volgend jaar terug in het tennistoernooi. Ook de opzet van de Billie Jean King Cup is voor 2025 aangepast, zo meldden tennisbond ITF en de organisatie van de Billie Jean King Cup (BJKC).

De Davis Cup gaat er vooral in september anders uitzien. De bekritiseerde groepsfase op één locatie maakt plaats voor een thuis- of uitwedstrijd, zoals die ook tot en met 2018 bestonden in het landentoernooi.

"Door van zesdaagse groepsrondes naar tweedaagse thuis- of uitwedstrijden te gaan, verlichten we de druk op schema's van de spelers direct na de US Open", aldus ITF-voorzitter David Haggerty. "Terwijl de intensiteit van de competitie, waar ze allemaal van houden, behouden blijft."

In de tweede kwalificatieronde in september, na de US Open, nemen dertien landen en de titelverdediger het dan in zeven onderlinge duels tegen elkaar op. Met het - nog bekend te maken - gastland van 2025 vormen de zeven winnaars dan de Final 8.

Lucratiever

De vorige opzet werd geïntroduceerd door Kosmos, het bedrijf van oud-topvoetballer Gerard Piqué. Dat was voor de spelers lucratiever, maar de tennisliefhebbers waren vaak die dupe. Regelmatig werd een Davis Cup-duel voor lege tribunes gespeeld. Zo nam Nederland het onlangs in een nagenoeg lege hal in Italiaanse Bologna op tegen België en Brazilië.

Vorig jaar werd al bekend dat de Davis Cup het 25-jarige contract met Kosmos voortijdig had opgezegd, vermoedelijk uit onvrede over het concept.

In de nieuwe opzet gaan weer over vijf wedstrijden (vier enkelpartijen en een dubbel), gespeeld over twee dagen. In de huidige groepsronde met vier landen per groep in september speelden de tennissers drie partijen per ontmoeting.

In 2024 zijn de finales van de Davis Cup nog in Málaga, van 19 tot en met 24 november. Nederland neemt het in de kwartfinales op tegen Spanje.

EPA

Een week eerder (13 tot en met 20 november) vindt de ontknoping van de Billie Jean King Cup plaats in Málaga. Ook dat toernooi zal er volgend jaar anders uitzien.

Komende maand reizen nog twaalf landen af naar het finaletoernooi, dat worden er in 2025 acht. Volgens de ITF is die aanpassing onderdeel van de langetermijnstrategie om de toernooien voor mannen en vrouwen dichter bij elkaar te brengen. Vanaf 2026 spelen de tennissters ook met een systeem van thuis- en uitwedstrijden.