Griekspoor heeft geen schijn van kans tegen Alcaraz en strandt in tweede ronde Peking

Tallon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Peking niet voor een verrassing kunnen zorgen tegen Carlos Alcaraz. De mondiale nummer drie won met 6-1, 6-2 van de nummer 39 van de wereld.

Griekspoor, die de 21-jarige Spanjaard in de vorige vijf ontmoetingen één keer wist te kloppen (in 2021 in Montpellier), werd in set één alle kanten opgestuurd en kwam pas na zes games op het scorebord.

In de tweede set behield Griekspoor zijn eerste opslaggame, maar daarna was het hetzelfde liedje als in de openingsset. Griekspoor sloeg amper winners (twee in totaal) en zag Alcaraz snel bij hem weglopen. De viervoudig grandslamwinnaar had de zege na 57 minuten binnen.