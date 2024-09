EPA Tallon Griekspoor

NOS Sport • vandaag, 13:58 • Aangepast vandaag, 16:23 Griekspoor op tijd bij de les in Peking, toppers al snel onderuit in Tokio

Tallon Griekspoor heeft de tweede ronde van het hardcourttoernooi van Peking bereikt. De nummer 39 van de wereld versloeg in een van beide kanten slordige partij Miomir Kecmanovic (ATP-54): 6-7 (3), 6-4, 6-3.

In de tweede ronde treft hij mogelijk Carlos Alcaraz, die als tweede is geplaatst bij het Chinees Open.

Griekspoor en Kecmanovic troffen elkaar tweemaal eerder en beide ontmoetingen waren dit jaar; eerstgenoemde won nipt in Rosmalen en de Serviër was net de betere op Wimbledon. Ook nu ontliepen ze elkaar weinig.

Griekspoor sloeg in de openingsset 34 afzwaaiers. Toen hij minder slordig ging spelen en ook zijn winners bleef slaan, bleek hij de betere speler van de twee. Kecmanovic leverde met een dubbele fout de tweede set in, waarna Griekspoor in set drie direct een break plaatste en soeverein serverend doorstoomde naar de overwinning.

Jannik Sinner had de nodige moeite met Nicolás Jarry. De aanvoerder van de wereldranglijst won uiteindelijk in drie sets van de Chileen (ATP-28): 6-4, 3-6, 6-1. Het was voor de Italiaan de eerste wedstrijd sinds zijn titel eerder deze maand op de US Open.

Uittocht toppers

Op het hardcourttoernooi van Tokio strandden toernooifavoriet Taylor Fritz, de als vierde geplaatste Stefanos Tsitsipas en ook Frances Tiafoe (7) al in de eerste ronde.

AFP Taylor Fritz

Fritz, in 2022 nog de winnaar van het toernooi, legde af het tegen Arthur Fils (ATP-24): 4-6, 6-3, 3-6. Underdog Fils toonde zich fitter dan de Amerikaan en maakte in de derde set het verschil met dertien tegen twee winners.

Tsitsipas won tegen Alex Michelsen nog wel de eerste set, maar de Griek werd vervolgens van de baan getimmerd door de Amerikaan (ATP-49): 6-4, 1-6, 2-6.

Diens landgenoot Tiafoe, die net als Fritz en Tsitsipas vorig weekend in de Laver Cup in actie was gekomen, boog voor Brandon Nakashima (ATP-36), ook al uit de Verenigde Staten: 5-7, 3-6.

Botic van de Zandschulp, de enige Nederlander in het hoofdschema in de Japanse hoofdstad, werd gisteren al uitgeschakeld. Hij was, net als onlangs in de Davis Cup, net niet opgewassen tegen de Italiaan Matteo Berrettini,