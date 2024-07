EPA Tallon Griekspoor in actie op Wimbledon

NOS Sport • vandaag, 17:02 • Aangepast vandaag, 21:02 Na Van de Zandschulp ook Griekspoor uitgeschakeld op Wimbledon

Tallon Griekspoor (ATP-27) is uitgeschakeld op Wimbledon. In een door de regen onderbroken wedstrijd verloor hij in vijf sets van de Serviër Miomir Kecmanovic (ATP-52): 4-6, 7-6 (9-7), 1-6, 6-2 en 6-3.

Daarmee is het een slechte dag voor het Nederlandse tennis. Eerder op de middag verloor Botic van de Zandschulp van de Fransman Ugo Humbert. Bij de vrouwen viel het doek voor Arantxa Rus.

Goed begin

Griekspoor won de eerste set met één break en was in de tweede set ook goed op weg. In de tiebreak - voor een regenonderbreking leidde de Nederlander nog met 5-4 - kreeg Griekspoor meerdere setpoints, maar die maakte hij niet af en vervolgens ging de tiebreak met 9-7 naar Kecmanovic.

Ondanks die domper schoot Griekspoor uit de startblokken in set drie. Hij liep uiteindelijk eenvoudig weg en won de set met 6-1. Maar in set vier was Griekspoor ineens geen schim meer van de speler die hij eerder was en hij die verloor hij met 6-2.

Bijna ontsnapt

In de vijfde set had Griekspoor de kansen om meteen in de eerste game een break te plaatsen, maar dat lukte niet. Daarna ging het tot gelijk op, totdat Kecmanovic de Nederlander op 4-3 wist te breken.

De Serviër mocht vervolgens serveren voor de wedstrijd, maar Griekspoor gaf nog niet op. Hij wist zichzelf een breekkans te bieden, maar die benutte hij niet. Vervolgens maakte Kecmanovic het alsnog af.

Ook exit Van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp kon in de tweede ronde niet verrassen tegen Ugo Humbert (ATP-16). Na een onnodig verloren eerste set, waarin hij beter was dan de Fransman, kon de Nederlander geen vuist meer maken: 6-7 (9), 1-6, 3-6.

AFP Botic van de Zandschulp

Van de Zandschulp, zelf de nummer 97 op de wereldranglijst, maakte in de eerste set een achterstand goed en kwam in de tiebreak met een prachtige volley op 6-3. De eerste drie setpunten waren echter niet aan hem besteed, waarna hij er nog twee miste.

Aangeslagen

Humbert had over geluk bepaald niet te klagen. Hij had al een break geplaatst met een netbal, met nummer twee had hij een setpunt overleefd en met zijn derde pakte hij de set.

De aangeslagen Van de Zandschulp kwam die klap niet te boven en verloor de twee sets daarna in rap tempo.