Djokovic - met knieband - doorstaat eerste test op Wimbledon, Roebljov ontploft weer

De zevenvoudig Wimbledonkampioen kwam voor het eerst in actie sinds hij op Roland Garros een knieblessure opliep . Hij verscheen op de baan met een band om zijn knie, maar van een kwetsuur was bij de Serviër niets meer te merken.

Na een ietwat voorzichtige openingsfase ging Djokovic steeds beter bewegen. Hij gleed geregeld over het gras en dankzij sterke services en prima returns was hij de baas op de baan. Kopriva kreeg geen enkele breekkans en haalde slechts vijf games binnen.

Heethoofd Roebljov onderuit

De Rus, die op Roland Garros ook al in de derde ronde strandde, liet zich weer van zijn slechtste kant zien door onder meer meerdere keren hard met zijn racket op zijn been te slaan met een wond als gevolg.

Makkelijke winst Zverev

Alexander Zverev hoefde zich niet bovenmatig in te spannen om de tweede ronde te halen. De als vierde geplaatste Duitser was met 6-2, 6-4, 6-2 te sterk voor de Spanjaard Roberto Carballés (ATP-64).

Carballés deed voor de zesde keer mee aan Wimbledon en bleef voor de vijfde keer in de eerste ronde steken. Vorig jaar had hij het Zverev in Madrid nog erg lastig gemaakt, maar op het snelle gras was hij kansloos.