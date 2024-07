Murray zegt op laatste moment af voor enkelspel Wimbledon, speelt wel dubbel met broer

Hij twijfelde al de afgelopen week, maar vandaag heeft Andy Murray op het laatste moment dan toch de knoop doorgehakt: hij laat het enkelspeltoernooi op Wimbledon voor wat het is. De 37-jarige Schot onderging kort voor Wimbledon een rugoperatie en is daarvan nog niet voldoende hersteld.

Olympische Spelen

Murray, die dat nooit zo heeft uitgesproken maar vermoedelijk bezig is aan zijn laatste jaar als proftennisser, is nog altijd wel van plan om in Parijs deel te nemen aan het olympisch tennistoernooi. In 2012 en 2016 veroverde hij het goud.