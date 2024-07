Favorieten Alcaraz en Sinner gaan door op Wimbledon

Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft zijn eerste wedstrijd op Wimbledon gewonnen. De Spaanse nummer drie van de wereld had het twee sets lastig met de Est Mark Lajal, de nummer 269 van de wereldranglijst. Het werd 7-6 (3), 7-5, 6-2.

De nummer één van de wereld Jannik Sinner moest een setje afstaan. De Duitser Yannick Hanfmann, de nummer 110 van de wereld, wist de derde set van de Italiaan af te snoepen. Maar daarna was Sinner toch te sterk: 6-3, 6-4, 3-6 en 6-3.

Sinner speelt nu in de volgende ronde tegen zijn landgenoot Matteo Berrettini.

Alcaraz kwam tegen Lajal in zowel de eerste als de tweede set een break achter, maar wist setverlies te voorkomen. De derde set pakte hij eenvoudig tegen de pas 21 jaar oude Est, die debuteerde op een grand slam.

In de tweede ronde speelt Alcaraz, die vorig jaar in de finale in vijf sets van Novak Djokovic won, tegen Aleksandar Vukic.