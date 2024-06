NOS Sport • vandaag, 19:31 Alcaraz grijpt titel op Roland Garros in intense vijfsetter tegen Zverev

Carlos Alcaraz heeft voor het eerst in zijn loopbaan de titel op Roland Garros gewonnen. De 21-jarige Spanjaard versloeg in Parijs de Duitser Alexander Zverev in een wisselvallige en intense finale met 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2.

Alcaraz heeft nu een grandslamtitel gewonnen op drie verschillende baansoorten. Hij was eerder de beste op de US Open in 2022 (hardcourt) en op Wimbledon in 2023 (gras). Op Roland Garros wordt er op gravel gespeeld.

In het toernooi gegroeid

De tennisser uit Murcia begon twee weken geleden vanwege een onderarmblessure met veel twijfels aan het tweede grandslamtoernooi van het jaar. De arm liet Alcaraz niet in de steek in Parijs.

De Spanjaard groeide in het toernooi en won onder anderen van Sebastian Korda, Felix Auger-Aliassime en Stefanos Tsitsipas. Alcaraz overleefde daarna in de halve finale een vijfsetter tegen zijn grote Italiaanse rivaal Jannik Sinner.

Alcaraz stijgt door zijn overwinning naar de tweede plaats op de wereldranglijst.

"Wat hebben we ongelooflijk veel werk verricht met betrekking tot mijn blessure. Ik ben jullie zeer dankbaar", zei Alcaraz na afloop tegen zijn begeleidingsteam, waarin hij onder anderen oud-tennisser en landgenoot Juan Carlos Ferrero heeft zitten. "Jullie laten mij als persoon groeien en voelen als familie voor mij."

Reuters Alexander Zverev baalt na zijn nederlaag tegen Carlos Alcaraz in de Roland Garros-finale

Het was met name Zverev die nerveus aan de wedstrijd begon. De 27-jarige Duitser, die net als Alcaraz voor het eerst in de finale stond in Parijs, opende de partij met twee dubbele fouten en pakte daarna maar een nieuw racket uit zijn tas. Het hielp niet, want hij leverde direct zijn service in.

Alcaraz leverde ook zijn eerste servicegame in, maar kwam daarna veel beter in de wedstrijd. Hij stuurde Zverev met listige forehands soms ver de hoek in en had telkens een antwoord op de tempoversnellingen van de Duitser.

Wisselvallig

Toch had Alcaraz moeite om zijn niveau vast te houden, wat in zijn gewonnen halve finale tegen Sinner ook het geval was. Zverev maakte bovendien minder fouten en serveerde beter.

De derde set leek weer naar Alcaraz te gaan. De Spanjaard kwam met 5-2 voor, maar Zverev haakte weer aan omdat de Duitser steeds dwingender gingen spelen.

In de vierde set vergat Zverev door te drukken en prompt krikte Alcaraz zijn niveau op. Hij lokte de Duitser naar het net en won zo een aantal keer het punt. Alcaraz werd in die fase nog aan zijn rechterbovenbeen behandeld, maar kon de partij vervolgen.

AFP Carlos Alcaraz wordt in de vierde set behandeld aan zijn rechterbovenbeen

Het begin van de vijfde set ontaarde vervolgens in een enorm gevecht. Zverev begon de set met een vlammende backhandwinner en leek het momentum terug te grijpen.

De Duitser speelde op 1-1 echter een beroerde game met twee slechte volley's en een dubbele fout. Alcaraz rook zijn kans en sloeg direct toe. Zverev kreeg daarna nog breekkansen op 1-2 (drie kansen op 0-40) en 2-3 (één), maar Alcaraz speelde in die fase zijn beste tennis van de finale.

De Spanjaard knokte zich door die moeilijke momenten en was daarna niet meer te houden. Hij denderde vervolgens richting de eindzege, terwijl de geknakte Zverev in de laatste twee games nog maar één punt maakte.

Schouderklopje Alcaraz voor Zverev

"Vroeger zette ik na school altijd meteen de televisie aan om Roland Garros te kijken, nu sta ik hier", jubelde Alcaraz, die zich ook nog richtte tot Zverev. "Ga zo door, want dan gaat die grandslamtitel er ooit wel van komen."

De zichtbaar teleurgestelde Zverev richtte zich in zijn speech tot zijn team. "We waren er vandaag dichtbij. Hopelijk staan we hier ooit met de trofee in onze handen."

Paolini verliest ook finale dubbelspel De Amerikaanse Coco Gauff en de Tsjechische Katerina Siniakova wonnen in Parijs de titel in het damesdubbelspel. Ze klopten in een aantrekkelijke finale het Italiaanse koppel Sara Errani/Jasmine Paolini: 7-6 (5), 6-3. Paolini verloor zaterdagmiddag ook de finale in het enkelspel tegen de Poolse Iga Swiatek, die haar vierde titel op Roland Garros won.