Reuters Swiatek toont de trofee na de nieuwe winst op Roland Garros

NOS Sport • vandaag, 16:21 Swiatek stopt tennissprookje Paolini en wint derde Roland Garros-titel op rij

Iga Swiatek heeft voor de derde keer op rij Roland Garros op haar naam geschreven. De nummer één van de wereld wist in een razendsnelle partij van één uur en acht minuten in twee sets af te rekenen met de Italiaanse verrassing Jasmine Paolini: 6-2, 6-1.

Dat de 23-jarige Swiatek in de finale zou staan, was voorafgaand aan het toernooi al de verwachting. De ogen waren vanaf het begin al gericht op de Poolse topspeelster die in 2022 en 2023 de beste was in Parijs

Met die druk leek Swiatek het hele toernooi goed om te gaan. Ze won in de vierde ronde zelfs zonder een game af te staan en kende ook geen enkel probleem in de kwartfinale en halve finale.

Reuters Swiatek juicht na het winnen van Roland Garros

Toch had het niet veel gescheeld of de meervoudig grandslamwinnares had de eindstrijd niet gehaald. In de tweede ronde leek ze het onderspit te delven tegen de Japanse Naomi Osaka, maar ze overleefde een matchpoint en knokte zich alsnog naar de volgende ronde.

Paolini met veel energie

Hoeveel indruk Swiatek ook maakte, haar tegenstandster in de finale, Paolini, was niet van plan om zich bij voorbaat neer te leggen bij een nederlaag. De nummer 15 van de wereld kon de eerste Italiaanse grandslamwinnares worden sinds Flavia Pennetta in 2015 (US Open) .

Daarnaast wilde de 28-jarige Paolini haar tennissprookje in Parijs bekronen met een prijs. Ze kwam op Roland Garros namelijk nooit verder dan de tweede ronde. Tevens was dit haar eerste finaleplaats op een grandslamtoernooi.

Die finale vloog de Italiaanse volle bak in. Ze legde in de eerste games veel energie in haar spel en dat zorgde voor lange rally's. Ze maakte het de Poolse nummer één van de wereld zo moeilijk dat ze haar ook brak op een 1-1 tussenstand.

Swiatek geeft geen game meer

Het zou de laatste game zijn die Paolini wist te winnen in deze set. Swiatek stelde zich beter in op het onbevangen spel van de Italiaanse en brak meteen terug. Daar bleef het niet bij, de winnares van de afgelopen twee edities stootte door naar 6-2.

Reuters Paolini baalt dat ze niet echt een vuist kon maken

In de tweede set nam de Poolse topspeelster geen enkel moment gas terug. Binnen de kortste keren had ze twee breaks te pakken en stond er een 4-0 voorsprong op het scorebord.

Paolini redde de eer nog door een game te pakken, maar ze kon de vierde Roland Garros-zege voor de jonge Poolse niet meer in gevaar brengen.