NOS Sport • vandaag, 17:07 • Aangepast vandaag, 20:15 Swiatek klopt Gauff en is Roland Garros-finaliste, net als verrassing Paolini

1:04 Titelhoudster Swiatek verslaat Gauff, bereikt wederom Roland Garros-finale

Iga Swiatek heeft voor de vierde keer in zes optredens de finale bereikt op Roland Garros. De Poolse nummer één van de wereld, drievoudig winnares in Parijs, wees de Amerikaanse Coco Gauff met 6-2, 6-4 terug.

In de finale treft ze de als twaalfde geplaatste Jasmine Paolini. De Italiaanse Paolini boekte in de andere halve finale met opvallend gemak een 6-3, 6-1 zege op de 17-jarige Russin Mirra Andrejeva.

Weinig hoopvolle cijfers

Hoopvol waren de cijfers bepaald niet voor Gauff, als het om onderlinge duels gaat: Swiatek won tien van de elf duels in twee sets, inclusief de twee duels in Parijs, waaronder de eindstrijd in 2022.

Gauffs enige zege was op het hardcourt van Cincinnati in augustus vorig jaar. En hoopvol was de start evenmin voor de 20-jarige Amerikaanse, winnares van de laatste US Open. Swiatek brak haar al in de openingsgame en serveerde de eerste set na een tweede break soepel uit.

EPA Coco Gauff in actie tegen Swiatek

Titelhoudster Swiatek dicteerde de wedstrijd ook in het vervolg. Met haar volledig op de aanval gerichte spel, ook in de returngames, drong ze Gauff naar achteren en die slaagde er zelden in om zich onder de druk uit te spelen.

Defensieve vaardigheden

Dat Gauff desondanks met 3-1 voorkwam, had ze niet alleen te danken aan haar defensieve vaardigheden, maar ook aan een paar ballen op de lijn. Swiatek liet zich er niet door van de wijs brengen, brak direct terug en denderde door.

Ze miste nog twee matchpoints op de opslag van Gauff, maar sloeg daarna alsnog toe. Vorig jaar versloeg Swiatek Gauff in de kwartfinales met 6-4, 6-2 en in 2022 won ze in in de finale met 6-1, 6-3.

Pro Shots Jasmine Paolini staat voor het eerst in een finale van een Grand Slam

Andrejeva, de jongste halvefinaliste op een grandslamtoernooi in deze eeuw, trof in Paolini een speelster wier carrière pas dit jaar op stoom kwam. Zo haalde ze bij de Australian Open de vierde ronde na op zestien grandslams nooit verder te zijn gekomen dan de tweede ronde.

Ook won ze het WTA 1000-toernooi in Dubai. Die resultaten en ook haar overtuigende zege in Parijs op Jelena Rybakina in de kwartfinales hadden Paolini veel zelfvertrouwen gegeven en dat spatte er vanaf de eerste slagenwisseling vanaf.

Eerste finaleplaats op grandslamniveau

Hoewel er voor beide speelsters een eerste finaleplaats op grandslamniveau op het spel stond, was Paolini duidelijk minder nerveus. Ze durfde meteen door te slaan en aan te vallen, waar Andrejeva vooral opviel door voorzichtigheid.

De Russische tiener verloor haar tweede opslaggame en liet in de game erna drie breekkansen liggen. Ook twee kansen bij een 2-4 achterstand liet ze onbenut.

Andrejeva (WTA-38) had in haar vorige duels indruk gemaakt met haar secure en scherpe backhands, nu vielen vooral de backhandmissers op. De 28-jarige Paolini heerste op alle fronten: ze toonde niet alleen meer lef, ze serveerde ook beter, liep harder en was ook doortastender.