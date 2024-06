ANP Mirra Andrejeva

NOS Sport • vandaag, 16:56 • Aangepast vandaag, 19:36 Sabalenka en Rybakina sneuvelen op Roland Garros, Andrejeva en Paolini stunten

Aryna Sabalenka heeft op Roland Garros een verrassende nederlaag geleden. De als tweede geplaatste Belarussin, die vrijwel de hele partij kampte met problemen met haar maag, boog in de kwartfinales in drie sets voor de eind april 17 jaar geworden Mirra Andrejeva (WTA-38): 7-6 (5), 4-6, 4-6.

Het was voor het eerst dat tweevoudig grandslamwinnares Sabalenka, die vorig jaar met een halvefinaleplaats haar beste resultaat in Parijs boekte, in de kwartfinales achterbleef op een grandslamtoernooi. Acht keer eerder, waaronder bij de laatste zes grandslamtoernooien, stoomde ze door naar minstens de halve eindstrijd.

Nadat Sabalenka had geopend met servicebehoud volgden op het winderige Court Philippe-Chatrier vier breaks op rij, een reeks die werd gestopt door Andrejeva. De jonge Russin, niet onder de indruk van de ambiance, brak de nummer twee van de wereld vervolgens een derde keer, waarna Sabalenka medische hulp liet aanrukken en pas na een paar maagtabletten de strijd hervatte.

EPA Aryna Sabalenka zoekt steun bij haar racket

Andrejeva, die vorig jaar haar grandslamdebuut maakte op Roland Garros en destijds de derde ronde haalde, kende geen genade met haar aangeslagen ogende opponente en bracht serverend de stand op 5-3. Sabalenka rechtte echter de rug en vocht zich naar een tiebreak.

Schijn bedriegt

Andrejeva liet de Belarussin daarin zo veel mogelijk lopen, maar die wist toch op 6-4 te komen en besliste de tiebreak met een dropshot, precies de slag waarvan de Russin zich regelmatig had bediend.

Bij Sabalenka leek het ergste leed geleden, getuige ook de openingsgame van de tweede set die ze de serverende Andrejeva afhandig maakte. Maar de schijn bedroog: ze wist weliswaar de Russin nogmaals te breken, maar leverde zelf drie keer haar service in, waaronder op 4-5.

Het was het eerste setverlies op een grandslamtoernooi dit jaar voor Sabalenka, die in januari haar titel op de Australian Open prolongeerde. Ze wilde evenwel van geen opgeven weten, al ging verder spelen niet van harte. Een grillig wedstrijdverloop was het bijna onvermijdelijke gevolg.

EPA Mirra Andrejeva

Zo maakte Sabalenka vanaf 0-30 in de vierde game plots acht punten op rij om aansluitend toch ook weer haar service in te leveren.

Met lef

Op 4-5 sloeg ze in haar eigen opslagbeurt een eerste matchpoint nog weg, maar op het tweede was een uitgekiende lob van Andrejeva haar toch te machtig en kwam Sabalenka's lijdensweg na tweeënhalf uur worstelen ten einde.

"Mijn coach en ik hadden een plan bedacht voor vandaag, maar ik herinnerde me niets. Ik probeerde gewoon te spelen zoals ik me voelde...", kreeg de winnares in het gesprek op de baan na afloop de lachers op haar hand.

"Ik vergat zelfs wat de score was. Ik probeerde me daar niet op te concentreren. Toen het voor mij het tweede matchpoint was, probeerde ik me voor te stellen dat ik een breakpoint moest redden. Ik probeerde met lef te spelen."

Paolini stunt tegen Rybakina

Andrejeva, de jongste halvefinaliste op een grandslam sinds de destijds 16 jaar oude Martina Hing in 1997, stuit donderdag op Jasmine Paolini die ook al verraste op het Franse gravel. De Italiaanse, de nummer vijftien van de wereld en in Parijs als twaalfde geplaatst, won met 6-2, 4-6, 6-4 van Jelena Rybakina, die elf posities hoger staat op de mondiale tennisladder.

EPA Jasmine Paolini

Paolini had tot dit seizoen vijftien grandslamtoernooien gespeeld, maar was nooit voorbij de tweede ronde gekomen. In januari haalde ze op de Australian Open al de achtste finales, maar het gravel in Parijs blijkt haar nu nog beter gezind.

"Een ongelooflijk gevoel", zei de breed lachende Paolini na haar zege op Court Philippe-Chatrier. "Het was echt een zware wedstrijd. Ik werd een beetje emotioneel tijdens de tweede set. Het is de eerste keer dat ik op deze prachtige baan mag spelen. Het is een eer. Ik ben heel blij dat ik hier win."

Venijn

De 28-jarige Paolini speelde met veel venijn, zocht geregeld de aanval en werd geholpen door de vele afzwaaiers van Rybakina. De in Moskou geboren Kazachse, in 2022 de beste op het gras van Wimbledon, maakte anderhalve set lang een uitgebluste indruk.

Rybakina wist in de tweede en derde set echter twee keer een break achterstand weg te werken. Een break op 4-4 in de derde set werd haar alsnog fataal.