Sabalenka en Rybakina zonder setverlies naar laatste acht Roland Garros

Aryna Sabalenka heeft zich overtuigend voor de kwartfinale van Roland Garros geplaatst. De nummer twee van de wereld was op het Court Philippe Chatrier met 6-2, 6-3 te sterk voor de Amerikaanse Emma Navarro, die als 22ste geplaatst was.

Sabalenka strandde vorig jaar in Parijs in de halve finales. De Belarussische wist de laatste twee edities van de Australian Open te winnen.

De Française Varvara Gracheva of de pas 17 jaar oude Russin Mirra Andrejeva is haar volgende tegenstandster.

Rybakina

Ook de Kazachse Elena Rybakina is doorgedrongen tot de kwartfinales. De Oekraïense Elina Svitolina (die gecoacht wordt door Raemon Sluiter), die vorig jaar nog de laatste acht haalde op het tweede grandslamtoernooi van het jaar, was niet opgewassen tegen de nummer vier van de wereld: 6-4, 6-3.

Rybakina is net als Sabalenka nog zonder setverlies in Parijs. In de tweede ronde was ze met 6-3, 6-4 te sterk voor de Nederlandse Arantxa Rus.