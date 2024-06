NOS Sport • vandaag, 17:29 • Aangepast vandaag, 22:56 Sinner bereikt halve finales Roland Garros, is nieuwe nummer één en treft Alcaraz

Het is een heuglijke dag voor Jannik Sinner. De als tweede geplaatste Italiaan heeft voor het eerst de halve finales van Roland Garros bereikt en hij is door het terugtrekken van Novak Djokovic de nieuwe nummer één van de wereld.

Sinner versloeg in de kwartfinales Grigor Dimitrov, de nummer tien van de wereld, met 6-2, 6-4, 7-6 (3). In de halve finales treft hij Carlos Alcaraz, die afrekende met Stefanos Tsitsipas.

0:41 Sinner is de beste van de wereld: 'Speciaal moment voor mij, het is iedereens droom'

De 33-jarige Dimitrov opende met een love-game, maar moest zijn volgende opslagbeurt al inleveren bij de elf jaar jongere Italiaan. Hij leek een tweede breek te gaan voorkomen toen hij zich terugvocht van 0-40 naar 'voordeel', maar drie missers later was de Bulgaar ook die game kwijt: 1-4.

Sinner raasde door naar setwinst en begon, ogenschijnlijk amper gehinderd door de opslag van zijn opponent, de tweede set ook weer met een breek. Dimitrov kreeg vervolgens stilaan meer grip op het spel van de Australian Open-winnaar. Een kans om terug te breken bleef echter uit.

Die kwam er na een paar rake klappen met de forehand eindelijk wel in het begin van de derde set. Sinner deed er prompt een schepje bovenop, terwijl Dimitrovs backhand het even liet afweten.

Sinner kon de set uitserveren bij 5-4, maar plots rechtte Dimitrov weer de rug en moest er een tiebreak aan te pas komen. In die tiebreak bleek Sinner ook weer oppermachtig.

Alcaraz te sterk voor Tsitsipas

De 21-jarige Alcaraz bereikte de halve eindstrijd door Stefanos Tsitsipas in drie sets te verslaan: 6-3, 7-6 (3), 6-4.

Pro Shots Carlos Alcaraz tijdens de partij tegen Stefanos Tsitsipas

Alcaraz bepaalde het tempo en serveerde uitstekend, terwijl Tsitsipas het meer van bevliegingen moest hebben. De Griek was kansloos in de eerste set, maar kwam een set later van 4-1 terug tot 4-4.

Onreglementair coachen

In de tiebreak was Alcaraz weer soeverein. Tsitsipas klaagde over het gekreun van Alcaraz, kreeg een waarschuwing wegens onreglementair coachen van zijn coach (en vader) en kwam met 3-4 achter na een dubbele fout.

Het bleek de enige break in de slotset. Alcaraz won in 2023 ook al in de kwartfinales van de Griek.

EPA Stefanos Tsitsipas tijdens de partij tegen Carlos Alcaraz