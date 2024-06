Djokovic trekt zich terug uit kwartfinales Roland Garros: scheurtje in meniscus

Novak Djokovic heeft zich op Roland Garros teruggetrokken voor zijn partij in de kwartfinales tegen Casper Ruud. De Servische nummer een van de wereld heeft een scheurtje in de meniscus van een knie.

Djokovic liet maandag, na zijn gewonnen partij tegen Francisco Cerundolo, al weten dat het niet zeker was of hij de jacht op zijn 25ste grandslamtitel kon voortzetten .

In die achtste finale gleed hij in de vijfde set weg in een poging een bal te halen en hij rolde vervolgens kermend over het gravel. Daarna was de nummer één van de wereld boos op de supervisor, omdat de baan te glad zou zijn. Er zou vaker geveegd moeten worden, vond Djokovic.