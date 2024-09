Radicaal-rechtse FPÖ koerst af op zege bij verkiezingen Oostenrijk

Dat heeft vooral te maken met de controversiële lijsttrekker, Herbert Kickl, vanwege zijn rol in een omvangrijk Russisch spionageschandaal . Zo was hij als minister verantwoordelijk voor een omstreden politie-inval bij de Oostenrijkse inlichtingendienst. De ÖVP, die destijds met de FPÖ regeerde, noemt Kickl herhaaldelijk 'vijand van de staat'. Zij willen daarom wél met de FPÖ regeren, maar niet met Kickl.

Asiel centraal in campagne

De twee rechtse partijen lijken echter meer op elkaar dan ze lief is. Beide voeren een harde campagne op asiel en migratie. Oostenrijk ontvangt per hoofd van de bevolking na Cyprus de meeste asielaanvragen; ongeveer drie keer zo veel als in Nederland. Beide willen uitkeringen voor asielzoekers inperken en meer mensen uitzetten. De FPÖ wil, net als de PVV , via een noodwet het asielrecht opschorten.

Ook de sociaaldemocratische SPÖ heeft het migratiestandpunt veranderd, onder leiding van lijsttrekker Andreas Babler. Hij is op dit moment nog burgemeester van Traiskirchen, waar een van de grootste asielzoekerscentra van Europa is gehuisvest. Babler wil het aantal asielzoekers met 75 procent terugbrengen, maar wel op een 'menselijke, pragmatische manier'.

Het vertrouwen in de huidige 'zwart-groene' regering ligt op een historisch dieptepunt. Ook de twee coalitiepartijen onderling wantrouwen elkaar sterk en gingen rollebollend over straat. De conservatieve ÖVP en progressieve Groenen bleken te ver uit elkaar te liggen om een breed gedragen, geliefde regering te worden.

De onvrede uit zich ook in een versplintering van de Oostenrijkse politiek. Maar liefst twee partijen - de satirische Bierpartij en de 'communistische' KPÖ - kunnen vandaag de kiesdrempel van 4 procent halen. Als de FPÖ wordt buitengesloten, is er vermoedelijk voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een coalitie van drie partijen nodig.

Invloed watersnood

In de laatste peilingen kruipen de christendemocraten van de ÖVP langzaam richting de FPÖ. De christendemocraten hopen te profiteren van kiezers die 'strategisch' op de ÖVP stemmen, om te voorkomen dat de FPÖ de grootste wordt. De vraag is of de christendemocratische partij vervolgens daadwerkelijk vasthoudt aan het uitsluiten van de FPÖ. Het alternatief is immers over links.