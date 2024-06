Ondanks rebellie milieuminister blijft Oostenrijkse regering overeind

Correspondent Midden-Europa Charlotte Waaijers:

"Nehammer presenteert zich hier als verantwoordelijk staatshoofd. Ook al spreekt hij van een zware vertrouwensbreuk, hij durft het niet aan om de regering te laten vallen. Vanuit emotioneel opzicht zou hij daar weliswaar direct toe bereid zijn, maar dat zou niet goed zijn voor het land, zegt de bondskanselier.

Er zou dan vrij spel ontstaan voor de partijen in het parlement in de aanloop naar de al geplande verkiezingen eind september. Een chaotische situatie waar Oostenrijk ervaring mee heeft: de voorstellen die gelegenheidscoalities dan door het parlement kunnen loodsen kunnen veel geld kosten.

Bij deze strijd tussen de christendemocratische partij van Nehammer en de Groenen spelen die naderende verkiezingen ook mee. Beide partijen staan er niet goed voor en verloren bij de recente Europese verkiezingen. Juist de FPÖ, die zich in de campagne fel afzette tegen de EU en 'klimaatterreur' was de grote winnaar. Daarop beloofde Nehammer meer naar de onvrede in het land te luisteren.

Voor de Groenen is dit ook een gelegenheid om zichzelf weer meer op de kaart te zetten. Hoewel de zorgen over wat de natuurherstelwet voor boeren betekent in Oostenrijk groot zijn, dragen veel Oostenrijkers natuurbehoud een warm hart toe. Over de gevolgen van de juridische stappen tegen de Groenen minister zijn juristen in Oostenrijk het nog niet eens. De kans is groot dat die pas na de verkiezingen duidelijk worden."