Kamer in de ban van ambtelijk advies over noodwet voor asiel

Op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen spelen ambtelijke adviezen over het uitroepen van een crisistoestand om harde asielmaatregelen mogelijk te maken een grote rol. De oppositie dwong vanochtend af dat de ambtelijke adviezen openbaar gemaakt werden, maar was ontevreden toen bleek dat de stukken van het ministerie van Justitie grotendeels zwartgelakt waren.

"Volgens Binnenlandse Zaken is er geen sprake van een noodsituatie die de activering van artikel 110 en artikel 111 Vreemdelingenwet rechtvaardigt", is te lezen in de stukken van de ambtenaren. "Inwerkingstelling daarvan zou dan ook uit het regeerprogramma moeten worden gehaald." Onder "de huidige omstandigheden" kan het kabinet zich niet beroepen op een noodsituatie, schrijven de adviseurs.

Hoeden van de Grondwet

In een memo wordt de minister van Binnenlandse Zaken gewezen op haar "bijzondere verantwoordelijkheid voor het hoeden van de Grondwet en het rechtsstatelijk handelen van het bestuur". Even verderop staat dat ambtenaren de "stellige overtuiging" hebben dat regelgeving "hierover met succes zal worden aangevochten bij de rechter".

Ook schrijven ze dat "buiten het parlement om werken" alleen kan "in urgente noodsituaties". "De motivering hiervoor ontbreekt. Dan is inzet van staatsnoodrecht democratisch en rechtstatelijk niet aanvaardbaar."

Ook ambtenaren van het ministerie van Justitie twijfelen en wijzen er "met nadruk op dat het niet makkelijk zal zijn om tot een juridisch houdbare onderbouwing" te komen van de noodgreep. "Omdat het twijfelachtig is dat thans sprake is van buitengewone omstandigheden die noodzaken tot activering".

In een ander stuk adviseren ambtenaren spoedwetgeving in te zetten in plaats van de noodgreep die het kabinet nu voorstaat. In het stuk schrijven adviseurs, onduidelijk van welk ministerie, dat voor de rechtvaardiging "onvoorspelbare, niet te beïnvloeden en externe factoren of gebeurtenissen" nodig zijn.