Premier Schoof aan de beurt: verandert er nog wat aan de kabinetsplannen?

Premier Schoof wacht vandaag, op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen, een pittige dag. Gisteren heeft hij van oppositie- én coalitiepartijen tal van vragen gekregen over de koers van zijn kabinet en die zal hij vanaf 11.00 uur naar tevredenheid van zoveel mogelijk partijen moeten beantwoorden.

Een van de belangrijkste onderwerpen wordt de aangekondigde noodwetgeving om zo snel mogelijk allerlei asielmaatregelen te nemen. Deze noodwet kan worden doorgevoerd zonder goedkeuring vooraf van de Eerste en Tweede Kamer, en dat is tegen het zere been van veel oppositiepartijen.

"Niet democratisch", vinden GroenLinks-PvdA, SP, CDA, D66, Denk en Volt. Ze zeggen dat er geen sprake is van een noodsituatie. Bovendien kunnen volgens hen ook op een andere wijze, via een spoedwet, strengere asielmaatregelen genomen worden.

De tijdelijk NSC-fractievoorzitter Van Vroonhoven werd gisteren anderhalf uur onder vuur genomen vanwege haar steun aan de noodwet, die volgens de oppositie niet past bij de rechtsstatelijkheid die haar partij hoog in het vaandel heeft staan.

Schoof moet duidelijk maken waarom het kabinet denkt dat een noodwet gerechtvaardigd is en bij de rechter stand zal houden. Dat is niet eenvoudig, omdat er vooral problemen zijn met de opvang van asielzoekers en niet zozeer, zegt de oppositie, met het te hoge aantal vluchtelingen.

Ook zal Schoof in moeten gaan op de brief over een zogeheten opt-out die PVV-minister Faber van Asiel en Migratie naar de Europese Commissie heeft gestuurd. Een opt-out betekent dat Nederland zich niet meer zou hoeven te houden aan de Europese wetgeving op dit gebied.