Limburgse derby in blessuretijd prooi voor Roda door rake kopstoot Dzepar

Orhan Dzepar is voorlopig de held van Limburg. Of, in ieder geval van Kerkrade. De 28-jarige middenvelder heeft in blessuretijd de Limburgse derby tussen Roda JC en MVV beslist met een rake kopbal: 1-0.

Zoals het eigenlijk hoort in een derby was er in de eerste helft aan spektakel en strijd geen gebrek. Vanwege de huidige vorm van beide ploegen, ze begonnen als 16de en 17de op de ranglijst, was het maar de vraag wat het publiek, overigens niet in groten getale afgekomen op deze wedstrijd, precies voorgeschoteld kreeg.