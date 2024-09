EU keert opnieuw 160 miljoen euro uit aan Oekraïne voor herstel stroom

De afgelopen maanden is een stroomtekort in Oekraïne ontstaan. Dat komt door de aanhoudende grootschalige Russische aanvallen op het elektriciteitsnet. Door de aanvallen moest Oekraïne het stroomgebruik al terugdraaien. In meerdere regio's is sprake van een noodstop, waarbij tussen 21.00 uur en 23.59 uur geen stroom is. Ook in de hoofdstad Kyiv zitten inwoners en ondernemers geregeld in het donker.